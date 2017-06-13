Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" (№2031-VIII), сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

Этот закон был принят Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения предусматривают штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением во всех случаях.

Ранее П.Порошенко заявлял, что подпишет принятый Верховной Радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование георгиевской ленты, как только он будет передан ему на подпись.

Необлагаемый минимум доходов граждан в настоящее время составляет 17 грн.

