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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС ожидает полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября - Мингарелли

13:14 12.06.2017 |

Политика, Мир

 

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года.

"Процесс ратификации Соглашения практически завершен. Его ратифицировали все 28 стран ЕС. С 1 сентября соглашение выйдет на стадию своей реализации", - сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", в Киеве в понедельник.

Он указал, что этот документ очень важен, так как будет содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок.

На сегодняшний день все страны-члены Евросоюза ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вместе с тем должно еще произойти несколько формальностей. В частности, Нидерланды должны направить ратификационные документы в ЕС, после чего Совет ЕС должен окончательно объявить о завершении всех формальностей в процессе ратификации. После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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