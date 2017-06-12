Кровавые выходные в АТО. Почему снова гибнут наши воины

В зоне проведения АТО в течение выходных было традиционно горячо, причем, почти по всей линии разграничения.

Нельзя не выделить то, что под конец дня субботы ситуация значительно обострилась на отдельных участках линии соприкосновения. Подробнее об этом и другом традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок протяженностью с запада на восток более сотни километров содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

В пятницу здесь под вражеский минометный огонь 82-мм попадали опорные пункты ВСУ вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошківського, Новозванівки и Троицкого. Кроме того, на тех участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, российские наемники били по украинским воинам из средств поражения меньшей мощности - стрелкового оружия и гранатометов.

В субботу в светлую пору суток здесь было спокойнее всего. Подконтрольные России вооруженные банды лишь несколько раз нарушали тишину вблизи Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Также днем боевики били из 82-мм минометов неподалеку Крымского.

Впрочем, с наступлением сумерек противник резко активизировался. В частности, в районе Крымского и Новотошковского террористы снова начали интенсивно обстреливать наши оборонительные укрепления со 120-мм и 82-мм минометов, систем ствольной артиллерии калибров 122-мм и 152-мм, а также имеющегося у них пехотного вооружения. Кроме того, вражеские минометные обстрелы невысокой интенсивности были зафиксированы в районе Попасной, Новоалександровки и Троицкого, а неподалеку Новозвановки бандиты вели огонь из БМП.

В воскресенье под огнем противника опять оказались позиции ВСУ, расположенные в районе Бахмутской трассы. В частности, вблизи Крымского и Новотошковского оккупанты неоднократно обстреливали военнослужащих ВСУ из 120-мм минометов, ствольной артиллерии калибра 152-мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов рашисты также вели огонь в районе Троицкого, Новоалександровки и Попасной.

В пятницу здесь было спокойно, но уже в течение субботы вооруженные провокации также были замечены вблизи Зайцево, где боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов, стрелкового оружия и из 82-мм миномета.

В воскресенье около 11:00 обстреливая позиции ВСУ в районе Зайцево, оккупанты в очередной раз попали из гранатомета в жилой дом местных жителей. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Донецк

В пятницу днем террористы применяли пехотное вооружение в районе Верхнеторецкого, Песково и Опросного. Уже около 23:00 по укреплениям ВСУ возле Верхнеторецкого бандиты выпустили по меньшей мере 10 82-мм мин.

Кроме этого в пятницу десятки взрывоопасных боеприпасов упали на территорию 1-ой насосной станции Южно-Донбасского трубопровода между Василевкой и Крутой Балкой. Сотрудники предприятия "Вода Донбасса" были вынуждены покинуть насосную станцию, что в итоге привело к ее остановке, в результате чего более 350 тыс. людей остались отрезанными от водоснабжения.

Около 21:00 часов вечера бандиты совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону на подступах к Марьинке. В результате обстрела жилого дома по улице Октябрьской были ранены мужчина и женщина.

В субботу со 120-мм и 82-мм минометов вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Верхнеторецкого, Каменки, Троицкого и Луганского. Менее мощные вооруженные провокации также были замечены вблизи Опросного, Невельского и Новгородского, где боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия, на отдельных участках - из 82-мм миномета.

В воскресенье утром боевики выпустили более десяти мин из 120-мм минометов по опорным пунктам украинских воинов недалеко от Верхнеторецкого. Кроме этого, около 07:00 террористы обстреляли из гранатометов и в очередной раз вывели из строя насосную станцию первого подъема Южно-донбасского водовода, в результате чего сотни тысяч людей опять на неопределенный срок остались без воды. По состоянию на вечер воскресенья насосная станция так и не возобновила работу.

В пятницу в течение дня, а особенно под вечер, боевики неоднократного вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

В субботу оккупанты в течение дня продолжали обстреливать из 120-мм и 82-мм минометов украинских защитников, которые держат оборону в пригороде Авдеевки. Вечером плотность и интенсивность вражеского огня там существенно выросли и до полуночи взрывы мин и гранат, которые прилетали со стороны противника, почти не утихали.

А в воскресенье около 18:00 силы АТО были обстреляны из танков, при чем, под обстрел боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Установлено, что в результате взрыва 125-миллиметрового снаряда повреждены три жилых дома на улице Островского - в зданиях выбиты стекла и пробиты крыши. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В жилом квартале, который попал под обстрел также повреждена электрическая сеть.

Приазовье

В Приазовье, как и ранее, противник нарушал "режим тишины" во второй половине дня, а так же и в темное время суток.

Так в пятницу минометы запрещенного калибра 120-мм боевики неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены противником с применением легкого вооружения, в основном из стрелкового оружия и гранатометов. Захватчики уже традиционно накрывали из такого оружия опорные пункты сил АТО неподалеку Чермалика, Широкино, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Славного и Новотроицкого. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку.

В субботу оккупанты сначала обстреляли опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122-мм и 120-мм минометов. Вблизи Чермалика боевики применили переносные версии реактивных систем залпового огня. Также укрепления ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Славного, Гнутово, Талаковки, Водяного, Широкино и Чермалика неоднократно попадали под огонь противника из гранатометов и стрелкового оружия, время от времени - под обстрелы из 82-мм минометов. Вечером горячее всего было вблизи Павлополя, где противник, используя минометы калибра 82-мм, БМП, гранатометы различных модификаций и другое пехотное вооружение, осуществил целый ряд плотных обстрелов укреплений сил АТО.

В воскресенье противник еще на рассвете из систем ствольной артиллерии калибра 122-мм бил по укреплениям ВСУ в районе Павлополя, а возле Гнутово использовал минометы калибра 120-мм. Кроме того, террористы обстреливали позиции украинских защитников в районе Чермалика, Талаковки, Широкино и Водяного из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий по всей линии разграничения четверо украинских военных погибли и семеро получили ранения. Напомним, что с 1 июня должно начать действовать очередное перемирие, однако обстрелы в зоне АТО, как мы видим, не прекращаются.

В целом же оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, а к военным делам добавились еще и проблемы с объектами мирной инфраструктуры. Однако, несмотря на то, что российско-террористические бандформирования активно нарушали все возможные договоренности, ситуация находится под контролем украинских защитников.