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В первый день безвизом воспользовались 1,5 тыс. украинцев
06:58 12.06.2017 |
Более 1,4 тысячи граждан Украины поехали в страны Евросоюза без виз в первый день работы безвизового режима, очереди на границе не наблюдаются, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Завершается первый день безвиза. Украинцы в очередной раз продемонстрировали миру, что являются нацией вежливой: ни тебе очередей на границе, ни лишней суеты и скандалов. Итак, по состоянию на 19.00 границу в рамках безвиза пересекли чуть более 1400 наших соотечественников. 73% из них - в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% - выехали в ЕС через украинско-польский участок. Отказ, как и раньше, только один - за превышение срока пребывания в Дании", - написал Слободян в Facebook.
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.
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