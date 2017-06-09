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Курс доллара на межбанке 9 июня перестал падать
22:40 09.06.2017 |
В Украине перестал падать безналичный курс доллара: по итогам торгов 9 июня, он приподнялся на полкопейки, и зафиксировался в рамках 26,1250-26,4550 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Рост, конечно, мизерный, но важен не его размер, а тенденция. Ведь в последние дни валюта на межбанке постоянно дешевела: с 6 по 8 июня она потеряла 25 копеек.
«Укрепление гривны замедлилось. Появилось достаточно много покупателей», - подчеркнул UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Валютный спрос активизировался после просадки курса до 26,09-26,12 грн./$.
«Хочу отметить, что сегодня был прекрасный день для открытия коротких позиций по доллару с целями в диапазоне 26-26,10 грн./$ в ближайшей перспективе», - заметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
На покупку в пятницу вышло сразу несколько банков с иностранным капиталом, вероятно брали валюту для клиентов под репатриацию дивидендов: Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Альфа Банк и Райффайзен Банк Аваль. Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк и ПУМБ.
Объем долларовых торгов поднялся со вчерашних $243,90 млн. до $278,24 млн.
Говорят, что интерес к доллару подогревался еще и новым постановлением об ужесточении финансового мониторинга, которое вступит в силу с понедельник.
«Может быть покупатели решили скупиться пораньше, пока можно предоставлять меньше документов при покупке валюты», - допустил Юрий Гриненко.
Письмо инвестбанка Morgan Stanley, в котором американцы дали иностранным инвесторам рекомендацию заводить в Украину валюту и скупать наши облигации внутреннего госзайма, пока не сказалось на настроениях межбанка.
«Безусловно, это очень важный сигнал для международных инвесторов и репутационно позитивно для Украины. Но объективно говоря, подобные психологические факторы практически не влияют на настроения участников торгов. Укрепление гривны - сезонная особенность и в ближайшее время наши прогнозы остаются неизменными: валютный рынок будет стабильным», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он считает, что одной рекомендации янки будет недостаточно для прихода в нашу страну даже спекулятивных капиталов.
«Систематический рост золотовалютных резервов и достаточно уверенное укрепление гривны - одни из основных факторов, на которых, по словам экспертов, основывались рекомендации Morgan Stanley. Но здесь следует четко понимать, что без принятия необходимых законопроектов для продолжения реализации программы расширенного финансирования МВФ, этот рост может замедлиться - в этом году Украина начала погашение внешних обязательств. И это лишь практическая сторона вопроса. В глобальном плане реформы необходимы для фундаментального улучшения инвестиционного климата и прихода на наши рынки международных игроков», - заключил Куринной.
На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы на курс валют: как на удорожание доллара, так и в обратную сторону.
«На будущей неделе мы не ожидаем кардинальных изменений на валютном рынке. Тренд крепкой гривны в ближайшие недели продолжится. Диапазон торгов на протяжении недели ожидаем на уровне 26,15-26,25 грн./$», - считает Куринной.
В то же время многие верят в дальнейшее удешевление доллара. Движение его курса к новой психологической отметке - 26,0 грн./$.
«Вряд ли увидим крупные покупки валюты после вступления в силу нового постановления по финмониторингу. Участники рынка будут осваиваться, и, скорее всего, сделают акцент на продаже доллара. Потому курс вполне может просесть до 26,0 грн./$, а может даже немного ниже», - сказал Юрий Гриненко.
Одновременно с безналичным будет проседать и наличный курс доллара.
«Если межбанк уйдет к 26,0 грн./$, что вполне возможно, что курс в кассах может просесть к 25,70-25,80 грн./$. Люди продолжают сдавать валюту, несмотря на снижение ее курса», - отметил Гриненко.
Он уточнил, что 9 июня наличный курс доллара просел к 25,95-26,0 грн./$.
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