Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Денежная масса в мае снизилась на 0,1%, денежная база на 0,03% - НБУ
22:13 09.06.2017 |
Денежная масса в мае снизилась на 0,1% - до 1 трлн 88,68 млрд грн и денежная база - на 0,03%, до 368,25 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте в пятницу.
"Незначительное снижение остатков по депозитам частично было компенсировано ростом наличных средств в обращении вне банков", - прокомментировал регулятор в своем релизе.
Согласно данным, наличные средства в обращении вне банков увеличились в мае на 0,9% - до 301,23 млрд грн.
НБУ указывает, что гривневые депозиты бизнеса выросли в мае на 0,1% - до 228,79 млрд грн, несмотря на то, что на май приходится квартальная уплата налогов. Остатки средств на гривневых депозитных счетах домашних хозяйств после существенного роста в апреле (на 4,2%) в мае сократились на 0,3% - до 209,6 млрд грн.
Валютные депозиты в долларовом эквиваленте снизились на 0,1% - до $13,23 млрд.
Регулятор добавляет, что кредитный портфель банков по итогам мая сократился на 0,5% - до 955,787 млрд грн. "Это прежде всего обусловлено снижением остатков кредитов в иностранной валюте (из-за эффектов переоценки на фоне дальнейшего укрепления курса гривны по отношению к доллару США)", - поясняет НБУ.
Он уточняет, что остатки по гривневым кредитам корпоративному сектору снизились на 0,5% - до 426,76 млрд грн, тогда как задолженность домашних хозяйств возросла на 1,7% - до 80,1 млрд грн.
"Восстановление Национальным банком цикла смягчения монетарной политики с середины апреля 2017 года, а также благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили снижение розничных рыночных ставок банков", - отмечает НБУ.
В частности, по итогам мая стоимость гривневых кредитов бизнесу уменьшилась на 0,3 п. п., а с начала года - на 2,7 п. п. - до 14,1% годовых. В то же время продолжала снижаться и стоимость банковских депозитных продуктов для населения: по итогам мая процентная ставка по гривневым вкладам населения уменьшилась на 0,6 п. п. - до 12,2% годовых, а в иностранной валюте - на 0,3 п. п., до 3,4% годовых.
В целом с начала года денежная масса сократилась на 1,3%, денежная база - на 3,5%.
Чистые международные резервы в мае возросли на 7,5% - до $4,98 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 1% - до 65,93 млрд грн. С начала текущего года чистые валютные резервы возросли на 17,8%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 11,8%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отмечает риск превышения уровня инфляции в 2017г над прогнозом
|Зачем Соболев саботирует назначение аудиторов НАБУ
|Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
|НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО
|Зачем Украина сделала неудобно Путину и НАТО
|Как Германия будет строить в Украине дороги и мосты
|Кабмин решил начать земельную реформу с собственного огорода
|В России предлагают перейти на юлианский календарь и вернуть гимн "Боже, царя храни!"
|Обстрел Сартаны. Почему боевики ударили по пригороду Мариуполя
Это интересно
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин