Денежная масса в мае снизилась на 0,1%, денежная база на 0,03% - НБУ

Денежная масса в мае снизилась на 0,1% - до 1 трлн 88,68 млрд грн и денежная база - на 0,03%, до 368,25 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте в пятницу.

"Незначительное снижение остатков по депозитам частично было компенсировано ростом наличных средств в обращении вне банков", - прокомментировал регулятор в своем релизе.

Согласно данным, наличные средства в обращении вне банков увеличились в мае на 0,9% - до 301,23 млрд грн.

НБУ указывает, что гривневые депозиты бизнеса выросли в мае на 0,1% - до 228,79 млрд грн, несмотря на то, что на май приходится квартальная уплата налогов. Остатки средств на гривневых депозитных счетах домашних хозяйств после существенного роста в апреле (на 4,2%) в мае сократились на 0,3% - до 209,6 млрд грн.

Валютные депозиты в долларовом эквиваленте снизились на 0,1% - до $13,23 млрд.

Регулятор добавляет, что кредитный портфель банков по итогам мая сократился на 0,5% - до 955,787 млрд грн. "Это прежде всего обусловлено снижением остатков кредитов в иностранной валюте (из-за эффектов переоценки на фоне дальнейшего укрепления курса гривны по отношению к доллару США)", - поясняет НБУ.

Он уточняет, что остатки по гривневым кредитам корпоративному сектору снизились на 0,5% - до 426,76 млрд грн, тогда как задолженность домашних хозяйств возросла на 1,7% - до 80,1 млрд грн.

"Восстановление Национальным банком цикла смягчения монетарной политики с середины апреля 2017 года, а также благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили снижение розничных рыночных ставок банков", - отмечает НБУ.

В частности, по итогам мая стоимость гривневых кредитов бизнесу уменьшилась на 0,3 п. п., а с начала года - на 2,7 п. п. - до 14,1% годовых. В то же время продолжала снижаться и стоимость банковских депозитных продуктов для населения: по итогам мая процентная ставка по гривневым вкладам населения уменьшилась на 0,6 п. п. - до 12,2% годовых, а в иностранной валюте - на 0,3 п. п., до 3,4% годовых.

В целом с начала года денежная масса сократилась на 1,3%, денежная база - на 3,5%.

Чистые международные резервы в мае возросли на 7,5% - до $4,98 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 1% - до 65,93 млрд грн. С начала текущего года чистые валютные резервы возросли на 17,8%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 11,8%.

