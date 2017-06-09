Зачем Соболев саботирует назначение аудиторов НАБУ

Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Политические партнеры директора НАБУ Артема Сытника прилагают все усилия, чтобы сорвать аудит антикоррупционного органа.

На этой неделе должна была завершиться скандальная эпопея с назначением членов комиссии внешнего контроля, или, говоря по-простому, аудиторов НАБУ. Собственно, первый член трехчленной конструкции аудиторской комиссии уже определен. От Кабмина в комиссию войдет Михаил Буроменский, оставалось определится с аудиторами от президента и Верховной Рады.

И если с первым особых проблем и скандалов быть не должно, то вокруг второго уже не первый месяц продолжается настоящая политическая война. Очередной этап этого противостояния произошел на этой неделе. Ожидалось, что профильный парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции наконец-то одобрит кандидатуру аудитора НАБУ от парламента и отправит вопрос на рассмотрение сессионного зала, однако благодаря усилиям главы комитета, давнего партнера "антикоррупционеров" и соответственно Сытника - Егора Соболева, вопрос в который раз отложили на две недели.

При этом представители коалиции имели в комитете большинство и могли волевым решением, игнорируя мнение главы комитета Соболева, "протолкнуть" свое решение, как уже случалось раньше, но в этот раз решили ограничиться демаршем и покинули заседание, что позволило Соболеву мероприятие закрыть без какого либо решения. Если на следующем заседании комитета через две недели Соболеву удастся повторить этот финт, то к огромной радости Сытника о назначении комиссии аудиторов до осени можно будет забыть.

Причина такой яростной борьбы за аудиторов НАБУ, и лично заинтересованности Сытника и его союзников в саботаже этого мероприятия очевидна - неудовлетворительный результат аудита НАБУ является единственной законной возможностью уволить директора НАБУ Артема Сытника с занимаемой должности. Учитывая, что особыми успехами в работе НАБУ похвалится не может, а отношения Сытника с президентом давно испорчены сотрудничеством директора НАБУ с откровенно оппозиционными Порошенко "антикоррупционерами-еврооптимистами", страх главы бюро перед аудитом вполне понятен и логичен.

Напомним, закон о НАБУ предполагает, что независимая оценка эффективности деятельности бюро должна проводиться ежегодно комиссией из трех аудиторов, каждого из которых выбирает одна из ветвей власти - Кабмин, президент и парламент. Ожидается, что свои выводы комиссия должна сделать к августу, и в зависимости от того, какими эти выводы будут, либо появится возможность уволить Сытника, либо такой возможности не будет. Поэтому нет ничего удивительного, что и Сытник, руками союзнической парламентской группы антикоррупционеров, и Порошенко лоббируют в парламенте назначение лояльного аудитора.

Правда, тут нужно оговорится, что успех любой из сторон в выборе парламентского аудитора еще не гарантирует ни иммунитета от отставки для Сытника, ни возможности поменять руководителя НАБУ для Порошенко. Дело осложняется тем, что в законе о НАБУ слишком много белых пятен, а у Сытника очень влиятельные покровители в лице Посольства США в Украине.

Тут нужно напомнить, что по закону директора НАБУ назначает и отправляет в отставку президент Украины. Назначает через детально выписанную в законе процедуру конкурса сроком на семь лет, а вот процедура возможной отставки до истечения срока полномочий выписана не слишком полно.

Кроме президента право уволить директора НАБУ имеет и Верховная Рада по инициативе 150 народных депутатов и при наличии оснований для такого увольнения.

Что касается этих оснований, что в законе приведен их исчерпывающий перечень и даже отдельным абзацем отмечено, что при отсутствии перечисленных оснований уволить чиновника невозможно. Всего таких оснований одиннадцать, и большинство из них либо некий форс-мажор (смерть, пропажа без вести, недееспособность, состояние здоровья) либо зависят от воли самого директора (заявление по собственному желанию, выход из украинского гражданства, несвоевременная подача е-декларации и т. п.). Реальных оснований, дающих президенту право уволить директора НАБУ, таким образом, всего два - обвинительный вердикт суда в отношении директора и "наличие выводов комиссии по проведению независимой оценки (аудита)... о неэффективности деятельности Бюро". Что касается первого пункта, то это дело крайне хлопотное, долгое и очень сложно реализуемое на практике, а вот с аудитом все несколько проще. Правда тут дело осложняется тем, что в законе совершенно не прописана процедура отставки директора в случае неудовлетворительных результатов аудита, но это не самая большая проблема. В конце концов, право уволить директора НАБУ имеют и президент, и Рада, и при наличии официальной бумаги от аудиторов со словом "неэффективность" появятся основания либо для президента подписать указ, либо для парламента собрать подписи за рассмотрение этого вопроса и проголосовать.

Куда большей проблемой видится то, что в законе никак не прописано, как должна работать и принимать решения независимая комиссия аудиторов (консенсусом, голосованием или как-то еще). Также непонятно, каковы должны быть критерии оценки работы НАБУ - что, собственно, уже можно считать неудовлетворительной работой, а что еще нельзя.

Таким образом, не исключено, что, даже если комиссия и будет в конце концов сформирована, то она просто не сможет сделать никаких однозначных выводов, поскольку один аудитор будет считать, что НАБУ работает удовлетворительно, а другой как раз наоборот. Если конечный документ будет содержать две разные точки зрения, то и у президента, и у парламента не будет однозначной трактовки результатов аудита, зато будут возможности для политических и юридических манипуляций, а кадровые решения на основании таких результатов аудита всегда можно будет оспорить.

Кроме формально-юридических сложностей в вопросе возможного увольнения Сытника, есть еще и внутренне и внешнеполитические сложности. То, что Порошнеко не прочь избавиться от поддерживающего его политических оппонентов директора НАБУ, достаточно очевидно, однако, кроме юридических вопросов, его останавливают два фактора - возможная негативная реакция общественности, подогретой "антикоррупционерами" и негативная реакция США, которые, как известно, активно поддерживают Сытника. Так что лучший вариант для Порошенко - это уволить Сытника руками Верховной Рады, благо закон подобное позволяет. Таким образом, стоит ожидать, что осенью, если будет готов аудит и его результаты можно будет трактовать как такие, которые позволяют уволить Сытника, этот вопрос будет всецело в компетенции парламента, а президент лишь примет волю депутатов.

Что же касается самого Сытника, то для него сейчас, помимо задачи протолкнуть в Раде лояльного аудитора, либо просто сорвать этот процесс, крайне актуален вопрос быстрого повышения эффективности и эффектности работы НАБУ, что будет невозможно без поимки "крупной рыбы". Пока роль такого улова выполняют Насиров, Мартыненко, Онищенко и другие, но без особого успеха. Последний давно и успешно сбежал, а судебные перспективы дел Насирова и Мартыненко крайне сомнительны.

Так что Сытнику срочно нужны три крупных высокопоставленных коррупционера, и искать таких легче всего среди народных депутатов. Так что в ближайшее время можно ожидать новые представления на снятие неприкосновенности. Но тут есть две загвоздки. Во-первых, народные депутаты не слишком любят снимать неприкосновенность с коллег, хотя бы из чувства цеховой солидарности (ведь завтра дело могут завести и на тебя), и тем более, когда дело поставлено на поток. Так что народные избранники могут попытки Сытника умножить на ноль. Во-вторых, Сытнику не стоит забывать, что в случае неудовлетворительных результатов аудита именно нардепы, скорее всего, будут решать его судьбу, и зарабатывать среди них славу "убийцы неприкосновенных" себе дороже.

В общем в противостоянии НАБУ и Банковой перед каждой из сторон стоят непростые вызовы, внятного ответа на которые пока нет ни у тех, ни у других.