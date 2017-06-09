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Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
15:06 09.06.2017 |
8 июня 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.
Об этом сообщает пресс-служба ФГМ.
Так, компания BOCE приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн грн.
"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию, и распространять информацию об украинских приватизационные перспективы среди своих клиентов", - цитирует пресс-служба ФГИ слова генерального директора компании Bohai Commodity Exchange Ян Дун Шенга.
Глава ФГИУ Дмитрий Парфененко отметил, что Фонд рассматривает этот проект как пилотный, после которого будут реализованы и другие, не менее важные проекты в рамках дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что государственный пакет акций УБРР был продан на аукционе 30 ноября BOCE по стартовой цене - 82,827 млн грн.
На аукцион были выставлены 235,986 тыс. акций банка (99,9945%) общей номинальной стоимостью 117,993 млн грн.
В мае ЭП сообщала, что Bohai Commodity за полгода после победы в конкурсе ФГИ так и не подала в Национальный банк полный пакет документов на получение разрешения на покупку контрольного пакета акций Украинского банка реконструкции и развития.
УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования.
Его владельцем сначала была Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, затем - Государственная инвестиционная компания.
В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предусматривало создать на его основе Банк развития.
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