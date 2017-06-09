НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж

Национальный банк Украины предоставил возможность бизнесу инвестировать за рубеж до $2 млн в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год, тогда как до настоящего времени лимит общей суммы таких операций составлял $50 тыс. за один календарный месяц.

Согласно сообщению регулятора в пятницу, соответствующее постановление №51 НБУ от 8 июня вступит в силу с 12 июня.

В нем также дифференцированы требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за рубеж, до $50 тыс. будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии.

Как поясняет Нацбанк, кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

В то же время для инвестиций в сумме более $50 тыс. вводится развернутый перечень документов, который поможет НБУ предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала, отмечается в релизе. В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных владельцах субъектов инвестиционной операции и т .п..

"Такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности и вместе с тем не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выведению средств за пределы Украины", - отмечает Нацбанк.

Согласно данным Госстата, на 1 апреля 2017 года объем прямых инвестиций из Украины в экономику других стран мира составлял $6,359 млрд. За первый квартал объем изъятия капитала ($2,5 млн) превысил объем его вложения ($0,6 млн). Основные инвестиции из Украины осуществлены на Кипр $5,93 млрд, а также в РФ - $144,1 млн, Латвию - $68,4 млн, Британские Виргинские о-ва - $57,6 млн, Польшу - $48,7 млн.

