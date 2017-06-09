Бои за Желобок. Пошли ли ВСУ в наступление

Донбасс временами, как Твин Пикс - все не так, как кажется.

В последние дни неприлично много информации ходило вокруг ситуации на трассе "Бахмутка", особенно в отношении событий вблизи села Желобок. Причем, информация эта весьма противоречива и, в определенной степени, окутана ореолом таинственности.

Мы несколько месяцев следим за развитием событий вокруг этого населенного пункта и можем делать определенные выводы. Но перед тем давайте посмотрим на ситуацию с разных сторон, в частности с той стороны "поребрика".

"Киевские силовики в ходе неоднократных попыток не сумели прорвать оборону "Народной милиции "ЛНР" в районе села Желобок Славяносербского района и прекратили попытки наступления в данном районе. На данный момент киевские силовики в указанном районе остаются на старых позициях, занимаемых еще с 2015 года", - заявил на днях официальный представитель так называемого "оборонного ведомства "ЛНР" Андрей Марочко.

Тем временем другой террорист Игорь Гиркин/Стрелков, настаивал на другой версии развития событий: "С позиций под Стахановым (он сейчас под обстрелом) поступают негативные известия, однако надежного подтверждения им пока нет. Якобы, полностью оставлен н.п. Желобок и бои идут уже на территории поселка Донецкий. Продвижение ударной группы укров продолжается".

Правда, на утро он несколько пересмотрел свою позицию: "Желобок "делят" между собой "Призрак" (также прибывшие ему на помощь подразделения 4-й бригады и какие-то "казаки") с украми. Центр села - за "корпусом". А часть села укры контролировали и до начала атаки (находится в "серой зоне"). Позиции на захваченных высотах пока остались за украми. В районе продолжаются ожесточенные артиллерийские перестрелки, обострение еще не закончилось. Информация о боях в пос. Донецкий появилась на основании того, что туда вчера заскочили какие-то укро-ДРГ (или одна ДРГ). Или якобы заскочили - но какая-то перестрелка (или сплошная стрельба) там точно вчера была".

А вот бывший "коллега" Гиркина, террорист Игорь "Бес" Безлер делает акцент на других моментах - не на боях за Желобок, а на потере боевиками "ЛНР" стратегически важных высот, вследствие чего теперь не только Желобок, но и Славяносербск оказался "как на ладони".

Если сопоставить размышления российских топ-террористов с информацией, полученной Depo.ua из собственных источников в Вооруженных силах Украины, то получается, что истина где-то посередине утверждений Гиркина и Безлера.

Итак, по состоянию на сегодня вырисовывается следующая картина. Украинская армия провела разведку боем в районе села Желобок, чем отвлекла внимание основных сил террористов. Тем временем без лишнего шума ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и, что самое главное, выбили террористов из нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3.

Эта высота находится немного в стороне от Желобка, но дает возможность держать под огневым контролем не только Славяносербск, о чем с грустью пишет Безлер, но и стратегически важный кусок Бахмутской трассы, на котором размещена развилка на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадиевку (экс-Стаханов).

То есть, проведя данную многоходовую комбинацию, ВСУ не только переполовинили и без того не слишком укомплектованный террористический батальон "Призрак", но и, по сути, отрезали скоростное сообщение Голубовки, Кадиевки и Сентяновки от Луганска. Учитывая то, что вся "ЛНР" напрямую зависит от поставок буквально всего из России, такая блокада целого мини-региона может иметь далекоидущие последствия.

Здесь стоит отметить еще один момент, который многие пропустил мимо внимания, но не Depo.ua. Речь идет о событиях на Светлодарской дуге, которые происходили параллельным курсом. Напомним, что после потери террористами "ЛНР" высот в районе 31-го б/п, они попытались отбросить 53-ю бригаду с новых позиций на Светлодарской дуге. Безуспешно.

Стоит отметить, что такая активность боевиков на Светлодарской дуге вовсе не беспочвенна, ведь, по сути, огромный кусок "ЛНР" оказался мало того, что почти отрезанным от "столицы", так еще и под угрозой окружения. И здесь стоит вспомнить страх Гиркина: Украина может потихоньку двигаться вглубь территории "ЛНР" до левого берега реки Лозовой сразу с обеих сторон: северной части Светлодарской дуги и Сентяновки (экс-Фрунзе), мониторя при этом реакцию России. И если активного вмешательства Кремля в ситуацию не будет, то последствия могут быть самыми серьезными.

А что Желобок? А Желобок и без того находился под огневым контролем ВСУ, поэтому стратегической необходимости в его немедленном освобождении нет. Более приоритетным сейчас является закрепиться на захваченных стратегических высотах в районе бывшего блокпоста №31 и организовать подвоз туда боекомплекта и провизии, чтобы не повторить ошибок 2014-го года, когда именно по логистическим причинам были утрачены ряд блок постов на Бахмутке, включая б/п №31.

Судя по всему, понимают это и террористы, поэтому и провоцируют ВСУ на вход в Желобок, заманивая их в ловушку. Однако, украинские бойцы на провокации не ведутся, а продолжают действовать согласно ранее намеченного плана.