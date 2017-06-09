Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО
14:30 09.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса Украины на членство в НАТО, поскольку эта инициатива была согласована с ним.
"Конечно же подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Харькове.
Глава государства напомнил, что цель относительно членства в НАТО не является новой для Украины и сейчас она лишь возвращается к прежним задачам.
По его словам, после аннексии Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, выстроенные механизмы безопасности стали неэффективными. Он добавил, что Россия на сегодняшний день блокирует многие инициативы, в том числе любые попытки создания трибунала по расследованию катастрофы малазийского авиалайнера рейса MH-17.
"Я, как президент страны, должен заботиться о безопасности государства, но когда это будет (членство в НАТО – ИФ)? У нас впереди очень много работы, ведь критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО являются чрезвычайно высокими", - сказал глава украинского государства.
В связи с этим он подчеркнул первоочередность проведения реформ с целью приведения государства в соответствие с критериями НАТО перед подачей заявки на членство в этой организации.
"Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства", - сказал П.Порошенко.
По словам президента, план действий на членство в НАТО, в то время как он был подписан и действовал для Украины (2008-2010 годы), полностью совпадал с теми мерами, которые прописаны в Соглашении об ассоциации Европейским Союзом и с критериями, которые необходимы для членства в Североатлантическом альянсе.
"Мы уже много сделали, и мне очень приятна оценка госпожи президента (президент Литвы Даля Грибаускайте - ИФ), что за последние 2,5-3 года мы сделали больше, нежели за предыдущие 20 лет. Это абсолютно объективная оценка, которую делают международные организации и наши партнеры, но впереди еще много работы", - подчеркнул глава Украинского государства.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития
|НБУ ослабил ограничения для инвестиций юрлиц за рубеж
|Бои за Желобок. Пошли ли ВСУ в наступление
Украинская армия провела разведку боем в районе села Желобок, чем отвлекла внимание основных сил террористов. Тем временем без лишнего шума ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и выбили террористов из нескольких стратегически важных высот.
|Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Германия будет строить в Украине дороги и мосты
|Кабмин решил начать земельную реформу с собственного огорода
|В России предлагают перейти на юлианский календарь и вернуть гимн "Боже, царя храни!"
|Обстрел Сартаны. Почему боевики ударили по пригороду Мариуполя
|"Подвешенный парламент" Британии: что если никто не выиграет выборы?
|Финансисты прогнозируют движение курса доллара на межбанке к 26,0 грн./$
Это интересно
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B
|Изображения смартфона Samsung Galaxy Note8 демонстрируют отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин