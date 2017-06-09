Порошенко считает преждевременным говорить о подаче Украиной заявки на членство в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса Украины на членство в НАТО, поскольку эта инициатива была согласована с ним.

"Конечно же подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Харькове.

Глава государства напомнил, что цель относительно членства в НАТО не является новой для Украины и сейчас она лишь возвращается к прежним задачам.

По его словам, после аннексии Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, выстроенные механизмы безопасности стали неэффективными. Он добавил, что Россия на сегодняшний день блокирует многие инициативы, в том числе любые попытки создания трибунала по расследованию катастрофы малазийского авиалайнера рейса MH-17.

"Я, как президент страны, должен заботиться о безопасности государства, но когда это будет (членство в НАТО – ИФ)? У нас впереди очень много работы, ведь критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО являются чрезвычайно высокими", - сказал глава украинского государства.

В связи с этим он подчеркнул первоочередность проведения реформ с целью приведения государства в соответствие с критериями НАТО перед подачей заявки на членство в этой организации.

"Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы оно отвечало тем критериям, которые необходимы для членства", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, план действий на членство в НАТО, в то время как он был подписан и действовал для Украины (2008-2010 годы), полностью совпадал с теми мерами, которые прописаны в Соглашении об ассоциации Европейским Союзом и с критериями, которые необходимы для членства в Североатлантическом альянсе.

"Мы уже много сделали, и мне очень приятна оценка госпожи президента (президент Литвы Даля Грибаускайте - ИФ), что за последние 2,5-3 года мы сделали больше, нежели за предыдущие 20 лет. Это абсолютно объективная оценка, которую делают международные организации и наши партнеры, но впереди еще много работы", - подчеркнул глава Украинского государства.