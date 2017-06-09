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Зачем Украина сделала неудобно Путину и НАТО
10:48 09.06.2017 |
Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица
Записав в законе намерение вступить в НАТО, наша страна не добавила себе козырей перед Россией, но повысила ставки. Теперь Путину нужно торговаться с самим Альянсом.
Изменения, внесенные 8 июня в Закон "Об основах национальной безопасности Украины", могут показаться незначительными, однако они вызвали немалый переполох в Кремле. Страсти вокруг формулировок этого закона кипели и раньше. Он был принят 19 июня 2003 г. по инициативе Леонида Кучмы. Там в ст. 6 было записано, что в число приоритетов национальных интересов входит интеграция Украины в евроатлантическое пространство безопасности, а в ст. 8 - что одним из основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности является обретение членства в Организации Североатлантического договора.
Обе эти формулировки были убраны из данного закона 1 июля 2010 г., когда по инициативе Януковича в угоду Путину был принят Закон "О принципах внутренней и внешней политики", провозгласивший внеблоковый статус Украины. После революции Верховная Рада не сразу решилась избавиться от наследства беглого экс-президента. Только 23 декабря 2014 г. по инициативе Петра Порошенко был принят закон об отказе от политики внеблоковости, который, впрочем, был лишь половинчатым. Он восстановил в законе об основах нацбезопасности слова об интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности, но не вернул формулировку о желании вступить в НАТО, а вместо этого пообещал "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для обретения членства в этой организации". Точно те же слова появились в законе о принципах внутренней и внешней политики (в ст. 11).
Такая осторожность Порошенко объяснялась, во-первых, желанием не дразнить Кремль, а во-вторых, отсутствием у НАТО готовности принять Украину в свои ряды. Однако сейчас Банковая вдруг решилась обойтись без экивоков и назвать вещи своими именами. Закон, принятый 8 июня, содержит в ст. 6 слова "с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора". Аналогичным образом переформулированы ст. 8 того же закона и ст. 11 Закона "О принципах внутренней и внешней политики".
Законопроект был внесен 18 мая, но не как президентский, а как депутатский, чтобы обеспечить ему широкую поддержку парламентариев. Под ним подписались спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и еще семь депутатов из БПП, НФ, "Самопомочі", "Батьківщини" и внефракционных. 6 июня он был включен в повестку дня, а 8 июня принят за основу и в целом, набрав 276 голосов.
Есть три версии, зачем это понадобилось Банковой именно сейчас. Первая говорит об очередной попытке Порошенко повысить свой рейтинг. Однако эпопея с безвизом показала, что пока обещание не реализовано, оно скорее опускает, а не поднимает рейтинг власти. Если за два года, оставшихся до президентских выборов, никаких подвижек в сторону членства в НАТО не будет, то Порошенко от этой инициативы ничего не выиграет, только проиграет.
Согласно второй версии, украинская власть решила поставить НАТО перед фактом в надежде, что альянс не посмеет публично отречься от Украины, когда он только что принял в свои ряды Черногорию, обещает принять Македонию и даже Грузию, подтверждением чего стала проведенная в конце мая в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО (в 1995-2002 гг. чести принять у себя ПА НАТО удостаивались Венгрия, Румыния, Литва и Болгария, и все они после этого были приняты в Альянс). В начале июля в Киеве должен состояться саммит Украина-НАТО, и Порошенко хочет добиться, чтобы там прозвучали слова о перспективе украинского членства.
В Кремле надеются, что это не более чем блеф, а переполошились потому, что в этом как раз и не уверены. Ибо есть еще и третья версия, согласно которой Порошенко не стал бы записывать целью членство в НАТО, если бы ему это не посоветовали, например, из Берлина и Парижа, обнадежив, что в таком случае уже через год на саммите НАТО в Стамбуле Украина может получить план действий для членства.
Неожиданно для себя Путин оказался в цейтноте. Закон от 8 июня показал, что для Киева вопрос о вступлении в Альянс - уже не предмет торгов с Кремлем. Теперь, чтобы предотвратить приглашение Украины в НАТО, Путину надо торговаться с самим Альянсом: или что-то обещать ему (например, вывести свои войска с Донбасса), или чем-то его пугать (например, большой войной с Украиной), или пытаться склонить на свою сторону Вашингтон (что во время рашагейта очень проблематично).
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