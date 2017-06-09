Обстрел Сартаны. Почему боевики ударили по пригороду Мариуполя

Террористы обстреляли Сартану в Приморье, как будто напомная, что Мариуполь до сих пор под их прицелом.

Нынешнюю ситуацию на фронте можно назвать горячей. Бои идут на всех направлениях. Боевики не стесняются использовать 122-мм и 152-мм артиллерию и даже "Грады". Эпицентром боевых действий, безусловно, является район Желобка на Луганщине, однако и кроме него, не стоит забывать об Авдеевке, Докучаевске, ДАП, Красногоровке, Водяном, Широкино - горячих точек можно назвать достаточно много.

На Приморье в последние дни ситуация существенно обострилась. И, хотя локальных наступательных действий не происходит, разве что вылазки штурмовых групп врага под Водяным и Широкино, позиционные обстрелы продолжаются каждый день.

Вчера боевики, в очередной раз за годы войны, обстреляли пригород Мариуполя - поселок городского типа Сартана. По сути, это Кальмиусский район Мариуполя. Что характерно, в начале февраля, когда ВСУ вели бои под Авдеевкой, отбивая вражеские попытки атаки на "промку", переходя в контрнаступление и выбивая боевиков из опорников "Алмаза", по Сартане также прилетало - из "Градов". Тогда, как и сейчас, на Приморье ВСУ занимали весьма выгодные позиции. Практически в полуокружении находятся Пикузы (2 км от нашего Водяного), а также наши "морпехи" стоят за 100 метров от вражеских позиций на высоте "Дерзкая" (или "Дерзкий" из названия кургана).

Вчерашний обстрел произошел вечером. Боевики утюжили из 82-мм и 120-мм минометов и ствольной артиллерии наши позиции под Водяным (также на позиции выводили танки и БМП), также ударили по Сартане из 152-мм калибра.

По информации пресс-центра АТО, снаряды взорвались в жилом секторе, в котором располагалась комендатура Госпогранслужбы. Никто не пострадал. Также известно, что было повреждено здание гаражей Агроцеха №2 ГП "Ильич-Агро Донбасс" и грузовик-зерновоз предприятия, а также был поврежден газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар.

Боевики же в свою очередь сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ, были повреждены электросети в Пикузах, а также мины попадали в Новоазовский район, включая Саханку. Именно из нее, а также Верхнешироковского (бывший Октябрь) террористы обычно обстреливают наше Водяное, Лебединское, Талаковку и ту же Сартану. От Саханки до Сартаны 22 километра по дороге и на несколько километров меньше по степи. Именно из Саханки в 2015 году, по версии украинской стороны, велся обстрел Левобережного района (микрорайона Восточный) в Мариуполе, расстояние до которого от оккупированного населенного пункта примерно такое же, как и до Сартаны. Километраж соответствует радиусу действия РСЗО "Град" и 152-мм пушки-гаубицы Д-20 и 2А65, которые применяют террористы.

Не трудно догадаться куда именно целились боевики в Сартане. Террористы довольно часто жалуются что, мол, с территории агрокомплекса ВСУ ведут огонь по их позициям в той же Саханке. Вполне возможно, что огнем по агрокомплексу они пытались обнаружить там нашу армию, либо банально нанести ущерб предприятию.

Существенное оживление террористов на Приморье также можно объяснить. На минувшей неделе, в течение трех суток был закрыт вокзал Иловайска, в который прибыли эшелоны с боеприпасами из России. Из Иловайска они направлялись в том числе и в Новоазовск.

В целом, ситуация пока под контролем - никаких серьезных попыток от боевиков перейти в наступление нашими бойцами замечено не было. Однако, обстрел Сартаны в очередной раз напомнил об опасности, которая каждый день нависает над Мариуполем и его жителями. Решить эту проблему сейчас возможно с применением контрбатарейной борьбы и быстрым накрытием огневых позиций врага. Также ВСУ теоретически могут подвинуть линию фронта, перейдя в наступление. Однако, в данном случае все зависит от командования.



