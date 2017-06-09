Как нардепы рубят медреформу

Алиса НЕДЕЛИНА, Деловая столица



Верховная рада Украины 227 голосами в первом чтении приняла законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, которые реформируют порядок финансирования медицинской помощи в Украине. Реформа предусматривает, что деньги будут выделять не на содержание больничных стен и коек, а на предоставление услуг конкретному пациенту. Кроме того, в стране официально часть медуслуг перейдет в категорию платных. Впрочем, после этого Рада отклонила законопроекты №6329, 6329-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Эти законопроекты были техническими, однако без внесения изменений в бюджетный кодекс медреформа не заработает.

Что мы имеем в сухом остатке. Один из законопроектов принят в первом чтении. Ко второму чтению в него должны внести ряд правок. В частности, относительно обеспечения бесплатной медпомощью рожениц. Вопрос только, когда именно документ будет подготовлен ко второму чтению и удастся ли провести его через парламент - до конца этой сессии у нардепов осталось всего две пленарные недели. Учитывая, с какими боями удалось принять этот законопроект ("Оппоблок", к примеру, прямо заявляет, что власти собрались уничтожить население страны), градус неприятия его в парламенте наверняка вырастет. Тем более что за закон, который определял сам порядок выделения средств (включая его альтернативный вариант), голосов в Раде вообще не нашлось. Весьма сомнительно, что до конца сессии нардепы успеют проголосовать по второму разу, причем успешно. Судя по всему, сегодняшнее полууспешное голосование - просто попытка сбавить градус общественного давления (соцсети до сих пор пестреют жуткими историями болезней с хештегом вимагаю_медреформу). Ведь по сути, сделав якобы шаг вперед, нардепы одновременно сделали два шага назад.

Если законопроекты о медреформе не будут приняты до конца этой сессии, то рассматривать их будут уже осенью. А это значит, что придется отодвинуть запланированный на начало 2018-го переход отечественной системы здравоохранения на новые финансовые и качественные рейки. Без изменений в законодательстве нельзя создать и Национальную службу здоровья, которая должна следить за качеством и стоимостью услуг, распределять средства, вести учет лекарственных средств по программе реимбурсации. То есть, с одной стороны, старт реформе вроде как дали, но с другой - ее продолжают всячески критиковать, причем в большинстве случаев - безосновательно.

Основная претензия к новой реформе - Минздрав якобы намерен сделать медицину платной. Именно эта фраза, патетически подкрепленная конструкциями вроде "вы обрекаете на смерть пенсионеров", чаще всего звучала в Раде во время обсуждения реформы. При этом критики реформы почему-то забывали добавить, что де-факто бесплатной медицины в стране уже нет давно. За все - от лекарств до одноразовых перчаток - приходится платить самим пациентам. Парадоксально, но введение "платной", по мнению некоторых политсил, медицины как раз направлено на ликвидацию поборов в больницах и поликлиниках. Да и платной эту медицину можно назвать лишь отчасти - первичная медпомощь, скорая и паллиативная помощь останутся бесплатными. И при бережном отношении к собственному здоровью и регулярным визитам к семейному врачу (выбранным не по месту прописки, а исходя из собственных симпатий) гражданину не придется выкладывать из собственного кармана баснословные суммы за лечение - просто потому, что болезнь куда дешевле предупредить. Реформа должна решить и вечный вопрос с конвертами, которые благодарные пациенты в добровольно-принудительном порядке растыкивают врачам - если врач не нравится, пациент волен уйти к другому. Самому же врачу придется относиться к пациенту как к клиенту, а не человеку, у которого просто нет другого выбора. Взамен доктору обещают достойную зарплату, причем чем больше пациентов, тем больше заплатят. И больницы никто закрывать не собирается - этот вопрос отдан на рассмотрение местным властям.

Однако переход на такие принципы работы самих врачей, особенно занимающих руководящие должности в дышащих на ладан украинских медучреждениях, не радует. Речь идет и о нежелании бороться за пациента, и об опасениях потерять потоки денежных благодарностей, и банальное неверие в то, что реформа удастся, - слишком уж часто громоздкую систему здравоохранения пытались безуспешно приводить в чувство. Тихий саботаж среди медработников, громкое недовольство среди целого ряда политиков в итоге приводят к тому, что о необходимости перемен говорят все, но проводить эти перемены никто не решается - слишком уж социально раздражительная тема. Полууспешное голосование за проекты медреформы в парламенте - очередное свидетельство того, что политический пиар для многих народных избранников куда важнее планомерной работы по разгребанию Авгиевых конюшен, в которые уже давно превратилась наша медицина.