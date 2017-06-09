Чего недоговаривает Тимошенко, когда хвалит свою платежку за газ

Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Решения Стокгольмского трибунала касаются экономической части контракта с "Газпромом", но в Украине это в первую очередь вопрос политический.

На прошлой неделе стали известны первые подробности решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по делу НАК "Нафтогаз України" против ПАО "Газпром" по контракту на поставки газа в Украину с 2009 г. В частности, суд вынес отдельное решение по данному делу.

Пока озвучено три важных вопроса, все в пользу "Нафтогаза". Первое, трибунал полностью отклонил требование "Газпрома" в применении принципа "бери или плати". Второе, трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий с 2014 г. Третье, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

Исходя из решений трибунала, становится понятным, что контракт 2009 г. имел ряд условий, противоречащих рыночным принципам. То есть, говоря по-простому, возникают подозрения в коррупции по отношению к подписантам данного договора с украинской стороны. Премьер-министром в тот период была Юлия Тимошенко, она также была идеологом подписания газового контракта.

Проблемы, связанные с подписанием газового контракта, у Тимошенко возникли еще в 2011 г. Тогда Печерский районный суд Киева приговорил ее к семи годам тюрьмы. Но изменившаяся политическая конъюнктура после революции позволила Тимошенко досрочно покинуть Качановскую колонию. Тогда суд над Тимошенко воспринимался больше как политическая расправа, но сегодня, после решения Стокгольмского арбитража, ситуация выгладит несколько по-другому.

Главные критики Тимошенко - это ее вчерашние союзники по оппозиции, а международный арбитраж - это не Печерский суд.

Первым, кто заявил о необходимости разобраться в ситуации, стали депутаты от Блока Петра Порошенко. В БПП хотят, чтобы антикоррупционные органы проверили контракт на предмет коррупции и государственной измены. Еще одним радикальным критиком "газового контракта Тимошенко" стал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. По его калькуляции, переплата по контракту составила $18 млрд, еще $12 млрд Украина недополучила в за транзит газа, итого потери составляют $30 млрд.

Понятное дело, что у Юлии Владимировны свой взгляд на вещи. Контракт, мол, на самом деле не плохой, а скорее наоборот. Во-первых, дал возможность победить в Стокгольме, а во-вторых, несмотря на дороговизну российского газа, платили за него украинцы куда меньше. "Когда работал контракт, вы платили копейки за природный газ. А сейчас, когда говорят, что контракта нет, вы платите в десять раз дороже. Вот вам конкретика, и это по платежкам можете проверить. А все остальное - это продажные олигархи, которые пытаются дискредитировать "Батьківщину", - заявила Тимошенко.

Дешевизна, конечно, дело святое, но для полноты картины стоит добавить, что "дешевый газ" в платежках украинцев во времена премьерства Тимошенко был обеспечен за счет ресурса госкомпании "Укргазвидобування" - 15 млрд куб. м "Нафтогаз" покупал газ у "Укргазвидобування" по фиксированной цене 349 грн (без НДС) за 1 тыс. куб. м. Еще часть газа для населения поставляли "Укрнафта" и "Черноморнефтегаз". Недостающие же объемы "дешевого украинского газа" разбавляли "дорогим импортным". Начиная с мая 2016 г. закупочная цена на газ "Укргазвидобування" выросла до 4849 грн (без НДС) за 1 тыс. куб. м, а населению продается по 6957,9 грн (с НДС). Тем не менее цена на газ для населения даже сейчас значительно ниже, чем для промышленных потребителей. Сегодня разница составляет около 10% цены газа, зимой достигала 40%. Дешевый газ фактически лишал Украину возможности развивать свою добычу газа и плавно подводил к неизбежной зависимости от "Газпрома". Так что дешевые "платежки Тимошенко" - это была плата украинцев за тотальную газовую зависимость от России. Теперь же украинцы платят справедливую цену отечественным газодобытчикам (а кто не может этого делать - получают субсидии), и те, соответственно, могут развиваться.

Впрочем, несмотря на то что решение Стокгольмского трибунала касаются экономической части контракта, в Украине это в первую очередь вопрос политический. Юлия Тимошенко не только лидер одной из крупнейших политических сил в парламенте, но и харизматическая личность с президентскими амбициями. Пока что споры идут в политическом ключе, где оппоненты отдают предпочтение взаимным обвинениям и популистким заявлениям.

Тем не менее ущерб от поставок и транзита российского газа необходимо тщательно изучить. Теперь, имея на руках решение арбитража, сделать это будет значительно проще. Перспектива судебного разбирательства по итогам Стокгольмского арбитража выглядит вполне реальной. Однако для Юлии Тимошенко это не только риск второй раз попасть на скамью подсудимых, но и шанс заявить о политическом преследовании со стороны властей. Учитывая опыт Юлии Владимировны, еще не ясно, кто выйдет победителем из таких судебных разбирательств.

Пока что выжидательную позицию занимает НАК "Нафтогаз України". Теперь, когда "Нафтогаз" празднует заслуженную победу, в компании не спешат критиковать контракт 2009 г. Очевидно, что решение Стокгольмского арбитража полностью устраивает "Нафтогаз". Однако пока нет окончательного решения по ряду других вопросов. Например, суду необходимо определить, какой именно была переплата по поставкам газа. Еще более важным является вопрос стоимости транзита российского газа в Европу, иск "Нафтогаза" по данному вопросу составляет $12,3 млрд недополученных средств в 2009-2016 гг. Но все понимают, что даже самый благоприятный исход трибунала не гарантирует исполнение "Газпромом" решений суда. Но это уже следующий шаг, где руководству "Нафтогаза" придется принуждать российских "партнеров" к цивилизованным правилам ведения бизнеса.