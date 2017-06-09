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Глава Минфина Украины удивлен протестами Аграрной партии против рынка земли
17:23 08.06.2017 |
Аграрная партия, протестуя против рынка земли, выступает против развития аграрного сектора и интересов самих крестьян, считает министр финансов Александр Данилюк.
"Кому-то выгодно, чтобы цены на аренду земли оставались очень низкими, чтобы мелкие фермеры не могли обрабатывать свою землю (так как для этого нужен стартовый капитал, а дать в залог землю банку нельзя)", - написал глава Минфина на своей странице в соцсети "Фейсбук".
А.Данилюк подчеркнул, что в Украине давно право собственности отдельно гарантировано каждому человеку, а "собственность народа" закончилась с развалом Советского Союза.
"Кому-то выгодно продолжать говорить, что украинцы недостаточно умны, чтобы самостоятельно решить, как распоряжаться своей землей", - отметил глава Минфина.
Он также раскритиковал проплаченные митинги, используемые для подмены понятий.
Как сообщалось, в среду под Верховной Радой активисты Аграрной партии митинговали против внедрения рынка земли и продажи в Украине земли сельскохозяйственного назначения.
Собравшиеся считают, что в результате внедрения рынка земли ее скупят олигархи и представители крупного капитала, а простые украинцы ничего не получат в результате этой реформы.
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