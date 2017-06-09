Глава Минфина Украины удивлен протестами Аграрной партии против рынка земли

Аграрная партия, протестуя против рынка земли, выступает против развития аграрного сектора и интересов самих крестьян, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Кому-то выгодно, чтобы цены на аренду земли оставались очень низкими, чтобы мелкие фермеры не могли обрабатывать свою землю (так как для этого нужен стартовый капитал, а дать в залог землю банку нельзя)", - написал глава Минфина на своей странице в соцсети "Фейсбук".

А.Данилюк подчеркнул, что в Украине давно право собственности отдельно гарантировано каждому человеку, а "собственность народа" закончилась с развалом Советского Союза.

"Кому-то выгодно продолжать говорить, что украинцы недостаточно умны, чтобы самостоятельно решить, как распоряжаться своей землей", - отметил глава Минфина.

Он также раскритиковал проплаченные митинги, используемые для подмены понятий.

Как сообщалось, в среду под Верховной Радой активисты Аграрной партии митинговали против внедрения рынка земли и продажи в Украине земли сельскохозяйственного назначения.

Собравшиеся считают, что в результате внедрения рынка земли ее скупят олигархи и представители крупного капитала, а простые украинцы ничего не получат в результате этой реформы.

