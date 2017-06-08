Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии

Президент Украины Петр Порошенко в четверг подписал закон "О рынке электроэнергии".

Подпись под соответствующим документом глава государства поставил во время посещения Трипольской ТЭС в г.Украинка Киевской области.

"Сегодня здесь, а не в кабинете, вместе с вами я принял решение о подписании этого закона и о начале процесса создания рынка электроэнергии", - сказал президент перед подписанием документа.

Глава государства добавил, что отныне начнется серьезная работа по внедрению норм и технологий, которые предусматривают подписанный революционный закон.

"Модель рынка именно такая, по которой работают страны Евросоюза. Цель - мы перейдем к совместной энергетической системе Евросоюза. Будут введены биржи электроэнергии, и ваша станция тоже будет иметь возможность получить справедливую цену", - подчеркнул П.Порошенко.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уточнил журналистам, что созданная рабочая группа уже разрабатывает вторичное законодательство к закону.

"Реально в действие закон полностью должен вступить где-то в 2019 году. При этом он будет постоянно усовершенствоваться", - сказал он.

Как сообщалось, законопроект "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной, 13 апреля он был поддержан 277 голосами.

