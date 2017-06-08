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Кабмин отменил государственное регулирование цен на продукты питания
13:52 08.06.2017 |
Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня, передают Українські Новини.
Отмечается, что главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.
Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.
Как сообщали Українські Новини, на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы по установлению максимальной торговой надбавке в 15-20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло с целью принятия решения о действии такого регулирования в будущем вообще.
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