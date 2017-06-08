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Бои на Донбассе. Террористы пытаются отбросить ВСУ на Светлодарской дуге
13:43 08.06.2017 |
Пока главное внимание относительно боевых действий на Донбассе сосредоточено вокруг Желобка на Луганщине, активные бои происходят и на других участках фронта.
Желобок сегодня является эпицентром боевых действий на Донбассе. Именно там в ответ на движение 93-й бригады боевики подтянули подкрепление к Фрунзе и Донецкому, кроют огнем из ствольной артиллерии, 122-мм и 152-мм калибра позиции ВСУ, рассказывая о нашем наступлении чуть ли не на Кировск.
Впрочем, кроме Желобка ситуация на фронте существенно обострилась в последние дни. И боевики, которые уже не первый месяц не чураются обстрелов населенных пунктов из 82-мм и 120-мм минометов и артиллерии, делают это все активнее. Из РСЗО "Град" на Приморье крыли Чермалык, из 120-мм минометов накрывали Широкино, также били по Павлополю и Водяному, что в последнее время уже традиционно. Горячо и вблизи ДАП, в Опытном и Песках - несколько дней назад там даже пытались атаковать позиции ВСУ пехотой.
Кроме этого, со вчерашнего вечера жители Ясиноватой, Минерального и Киевского района Донецка писали в соцсетях об исходящих залпах из тяжелого. Летело уже традиционно по Авдеевской промке и позициям ВСУ около Ясиноватского блокпоста. Пресс-центр АТО сообщил об обстрелах восточного и южного пригорода Авдеевки, куда прилетали мины из 82-мм и 120-мм минометов. В Минеральном был замечен танк, который работал по позициям ВСУ. Боевики рассказывали о прилетах в этот населенный пункт. Красногоровка и Марьинка также продолжают находиться под обстрелами - летит из минометов, 92-бригада держится.
При этом, почти незамеченной прошла попытка террористов отбросить 53-ю бригаду с новых позиций на Светлодарской дуге. В течение последних дней позиции нашей пехоты крыли из минометов, ствольной артиллерии. Также террористы атаковали там ВСУ с использованием БМП и танка, но ни одна попытка не была успешной.
Учитывая ситуацию на фронте, стоит подчеркнуть, что это типичное обострение. Недавние массированные обстрелы Авдеевки и Красногоровки, которые наделали шума, не являются чем-то необычным. Террористы увеличили количество случаев использования крупнокалиберной артиллерии, из 152-мм стреляют даже в наши тылы - в 17 км от Волновахи. Бьют на всех направлениях фронта. Впрочем, о наступлении террористов пока речь не идет. Скорее - это банальный ответ на успешные действия ВСУ. Дело в том, что за последние недели ВСУ провели ряд успешных операций. Из тех, про которые можно говорить - продвижение на Светлодарской дуге, под Желобком, накрытие неприятельской позиции в школе Спартака. Реальные потери боевиков существенно выросли и составили более 20 человек убитыми. Сейчас террористы пытаются нанести как можно больше потерь нашей армии с использованием артиллерии.
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