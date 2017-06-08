Бои за Бахмутку. Почему ВСУ были вынуждены наступать на Желобок

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Вчерашняя лента новостей как российских пропагандистов, так и странички волонтеров ВСУ в "Фейсбуке" буквально пестрели записями о боях в районе поселка Желобок в Луганской области.

Причем информация, естественно, подавалась прямо противоположная - и с одной и с другой стороны фигурировали буквально КАМАЗы убитых и сотни раненных, уличные бои а-ля Сталинград с подбитыми и горящими танками.

Реальность как всегда оказывается весьма далекой от виртуальности. Обострение на этом участке было вполне прогнозируемо, особенно на фоне событий 2 июня, когда один из батальонов прибывшей по ротации 93-й отдельной мехбригады внезапно выдвинулся в серую зону от села Крымское на юг в сторону позиций противника вдоль Бахмутской трассы. В итоге без боя нашим военным удалось продвинулся по прямой на расстояние в полтора километра, а на флангах - около километра.

После того, как это продвижение попало в СМИ, командование бригады на своей страничке в одной из соцсетей назвало этот маневр "выравниванием линии фронта" и "созданием выгодных условий для обороны на господствующих высотах".

Фактически же 93-я бригада не "выровняла линию фронта", а наоборот создала выступ, клином уходящий от Крымского на юг, который на флангах прикрыт опорниками на небольших по высоте (примерно 120-122 метра над уровнем моря) холмах. Причем практически по всей линии соприкосновения расстояние между позициями стало составлять опасные 150 - 200 метров.

Для боевиков такое продвижение оказалось неожиданностью и создало массу стратегических и тактических проблем - ведь прямо напротив острия этого клина находится перекресток бахмутской трассы с дорогой на Стаханов (после деоокупации Кадиевка) с расположенным бывшим блокпостом №31, занятым боевиками "ЛНР" в ходе Дебальцевской операции в январе 2015 года. Стоит напомнить, что бои за 31-й пост были крайне кровавыми как для ВСУ, так и для боевиков. Теперь же ВСУ фактически бескровно (за вчера пресс-центр АТО отчитался о двух погибших и 11 раненных) получили возможность поставить под огневой контроль целый участок трассы.

Вообще наше продвижение именно тут во многом вынужденное - дело в том, что это практически единственное место на Луганском фронте, где позиции ВСУ находятся за Северским Донцом, а единственная рокадная дорога, по которой осуществляется снабжение сил в районе сел Крымское и Сокольники проходит по другому берегу и легко может быть накрыта артиллерийским огнем.

В то же время, на западном фланге позиции наших военных приблизились к поселку Желобок, что тоже являлось неприемлемым для противника. Поэтому серьезное обострение именно здесь было предопределено. Естественно, подтянув артиллерию, противник перешел в контрнаступление. Однако была недооценена боеготовность и степень мотивированности бойцов 93-й бригады, что вылилось в контрнаступление с занятием высот в районе Желобка и даже по некоторым данным занятием этого населенного пункта.

Пока твердых подтверждений этой информации нет, однако косвенным является тот факт, что луганские пропагандисты так и не смогли за 7 июня показать ни одного телевизионного сюжета из Желобка, транслируя свои репортажи на фоне ближайшего к району боестолкновения поселка Донецкий.

Вообще кардинальным образом позиции ВСУ из-за этого продвижения не изменились, по прежнему важным элементом является река в тылу. Однако такое продвижение вполне укладывается в позицию наших политиков и военных, которые отрицают реальность линии фронта, которая сложилась после Дебальцевской кампании января - февраля 2015 года. Уже не раз на разных уровнях заявлено, что по Минским соглашениям сентября 2014 года вся Бахмутская трасса должна находится под контролем ВСУ, как и Дебальцево, и Углегорск. Поэтому и любое изменение линии противостояния здесь стоит рассматривать исключительно как продвижение по собственной территории.