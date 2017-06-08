Финансовые новости
- |
- 08.06.17
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада законодательно закрепила приоритетность членства Украины в НАТО
10:41 08.06.2017 |
Верховная Рада законодательно закрепила приоритетность членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).
За принятие в целом законопроекта №6470 проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Соответствующие изменения внесены в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности".
В частности в действующей редакции второго закона сказано, что приоритетами национальных интересов Украины является интеграция в европейское политическое, экономическое и правовое пространство (с целью приобретения членства в Европейском Союзе) и евроантлантическое пространство по безопасности.
Рада установила, что Украина интегрируется в евроантлантическое пространство по безопасности с целью приобретения членства в НАТО.
В действующей редакции закона "Об основах внутренней и внешней политики" говорится, что основами внешней политики Украины является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации.
Принятый закон ликвидирует формулировку о критериях и устанавливает, что углубление сотрудничества с НАТО необходимо исключительно для того, что стать членом этой организации.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко намерен инициировать проведение референдума о вступлении Украины в НАТО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отменил государственное регулирование цен на продукты питания
|Бои на Донбассе. Террористы пытаются отбросить ВСУ на Светлодарской дуге
|Бои за Бахмутку. Почему ВСУ были вынуждены наступать на Желобок
|Страховщики платят все больше по страховым случаям ДТП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бой за Бахмутку. Какой ад происходит под Желобком
|Рубини: восстановление мировой экономики под угрозой
|Курс доллара на межбанке 7 июля просел под наплывом валюты от экспортеров
|Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп просил его не трогать Флинна
|Какими будут гаишники версии 2.0
|Госгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы
Это интересно
|Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580