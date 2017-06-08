Рада законодательно закрепила приоритетность членства Украины в НАТО

Верховная Рада законодательно закрепила приоритетность членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО).

За принятие в целом законопроекта №6470 проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности".

В частности в действующей редакции второго закона сказано, что приоритетами национальных интересов Украины является интеграция в европейское политическое, экономическое и правовое пространство (с целью приобретения членства в Европейском Союзе) и евроантлантическое пространство по безопасности.

Рада установила, что Украина интегрируется в евроантлантическое пространство по безопасности с целью приобретения членства в НАТО.

В действующей редакции закона "Об основах внутренней и внешней политики" говорится, что основами внешней политики Украины является углубление сотрудничества с НАТО с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации.

Принятый закон ликвидирует формулировку о критериях и устанавливает, что углубление сотрудничества с НАТО необходимо исключительно для того, что стать членом этой организации.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко намерен инициировать проведение референдума о вступлении Украины в НАТО.