Бой за Бахмутку. Какой ад происходит под Желобком

Мы уже получили новую горячую точку на линии разграничения.

В последние дни неприлично много слухов распространялось относительно ситуации на трассе "Бахмутка", особенно в отношении событий происходящих в селе Желобок. Буквально вчера, мы описывали ситуацию в данном районе, однако время не стоит на месте - за последние сутки там произошло очень много достойных внимания событий.

Как мы уже писали, на днях в районе Бахмутской трассы наша армия смогла продвинуться вперед в районе Желобка и Донецкого. И пускай сами села взять не удалось, однако удалось захватить серую зону вблизи них, а также бывший 31-й блок-пост, что дает возможность контролировать часть Бахмутской трассы.

Более того: судя по всему, даже попыток взять вышеупомянутые села со стороны ВСУ не было, потому что никакой стратегической выгоды это не принесет. Для огневого контроля трассы, которая соединяет временно-оккупированные города Луганщины, достаточно тех позиций, которые уже взяты и сейчас первоочередной задачей является их удерживание.

Тем временем, так называемые "СМИ" террористов, наперегонки, весь день распространяли информацию о том, что прорыв украинской армии вглубь "серой зоны" вблизи Желобка, Донецкого и бывшего блок-поста №31 никакой пользы Украине не принесет и потерей для "ЛНР" не считается.

Тем не менее, вооруженные бандформирования боевиков весь день существенно обостряли обстановку в указанном районе и пытались вернуть себе утраченные позиции, выбивая украинцев из-под Желобка. А для прикрытия данных действий они придумали сказку о попытке ВСУ штурмовать Желобок и Донецкое, которая была героически отбита боевиками "ЛНР".

А пока рашисти пытались убедить всех в наступлении ВСУ на их позиции и обвинить в обстрелах подконтрольных им городов (Калиново, Кадиевка (экс-Стаханов), Голубовка (экс-Кировск) и Первомайск), сами интенсивно обстреливали из артиллерийских систем 152-мм и 122-мм, 120-мм и 82-мм минометов, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП украинские позиции вблизи Новотошковского и Крымского. Это не считая обстрелов других населенных пунктов, как например, Золотого и Станицы Луганской.

"В течение дня российско-террористические незаконные вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил антитеррористической операции, путем расширения плацдарма вблизи села Желобок. Все попытки врага захватить позиции ВСУ отбиты, противник получил достойный ответ", - сообщили вчера в прес-центре штаба АТО.

По данным штаба АТО, враг применял тяжелую артиллерию, минометы и бронетехнику. В частности, с 14:20 до 21:00, по украинским позициям вел огонь вражеский танк. Подтверждение этому можно найти и в публикации координатора сообщества "Стоп Террор" Семена Кабакаева, который сообщил количество потерь со стороны ВСУ.

При этом, во время проведения наступательных действий, боевики понесли еще большие потери: 11 убитых и 14 раненых. Очевидцы сообщают о том, что в оккупированном городе Кадиевка (экс-Стаханов) развернуты мобильные операционные, находятся "длинномеры" для вывоза тел погибших и наблюдается интенсивное движение машин "скорой" помощи. Кроме этого сообщается, что проведение операций в госпиталях города отменили вплоть до понедельника, чтобы принять раненых боевиков.

Известно, что со стороны Украины в этом районе ведет бои 93-я Харьковская ОМБр, в то время, как со стороны террористов "ЛНР" воюет недобитый батальон "Призрак" (бывшее бандформирование уже погибшего Алексея Мозгового). Однако, если верить Игорю Гиркину/Стрелкову, вверенные позиции они удержать они не могут.

Вообще, на страницах террористов можно найти многочисленные сообщения о том, что по своему накалу и интенсивности, бои в районе Желобка сопоставимы с боями 2014-го года. Однако, судя по всему, все это лишь цветочки. Не исключено, что обе стороны готовятся к чему-то более масштабному. По крайней мере, об этом свидетельствует эвакуация детей из населенных пунктов Донецкое и Голубовка (экс-Кировск), которые находятся под контролем террористов, и подконтрольных Киеву Крымского и Старобешево.

Такой же вывод можно сделать и из комментария Константина Машовца из "Информационного сопротивления".

"Дело в том, что вследствие занятия передовыми подразделениями ВСУ согласно Минских договоренностей новых позиций, расположенных в районе высоты 195.3 и бывшего б/п №31, а также одновременного удержания ими позиций в районе б/п №29 и Новотошковки, сложилась довольно интересная ситуация: украинские войска получили возможность плотного огневого контроля над тыловыми коммуникациями, связывающих ватно-анклавы Донецкое - Желобок с основными группировками орков на фланге в районе поселка Фрунзе и далее на б/п №32, а также возможность "отсепарировать орков в Донецком от гоблинов в Голубовском... По сути, Желобок оказался в трехстороннем "угле"... Орков это пугает и они стремятся отодвинуть на флангах наши передовые подразделения", - написал Машовец на своей странице в Facebook.

Итак, судя по всему, это только начало горячего противостояния в данном районе. Учитывая то, что ни одна из сторон отступать здесь не захочет - бои обещают быть жаркими и кровопролитными, а победу в них одержит тот, кто окажется более подготовлен к такому развитию событий.