Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп просил его не трогать Флинна

Как сообщает Би-Би-си, во вступительном слове, опубликованном комитетом сената по разведке накануне слушаний, Коми описывает ужин с Трампом 27 января, на котором, как ему показалось, президент пытался установить "нечто вроде патронажных отношений" с ФБР.

"Это очень обеспокоило меня, учитывая традиционно независимый статус ФБР в структуре исполнительной власти", - говорится в заявлении Коми.

Затем, по словам экс-директора ФБР, Трамп обратился к нему со словами: "Мне нужна преданность. Я жду преданности".

8 июня Коми должен ответить на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года и возможной причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

В своем вступительном слове экс-глава ФБР также утверждает, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в сокрытии контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

"Я надеюсь, что вы ясно видите возможность оставить это [расследование], оставить Флинна в покое. Он хороший парень", - цитирует слова президента Коми.

Коми также рассказывает, что в телефонном разговоре с Трампом 30 марта президент назвал расследование о его связях с Россией "тучей", которая мешает ему действовать от лица государства".

10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией "величайшей охотой на ведьм". Российская сторона отрицает какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США.