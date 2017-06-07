Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы
13:39 07.06.2017 |
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Предлагается установить для Госгеокадастра условия, согласно которым он сможет распоряжаться землями. Первое и самое главное –это передача земель в аренду исключительно через аукционы», - сказал первый заместитель аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, представляя документ.
По его словам, данным постановлением устанавливается, что аренда участков будет краткосрочной – на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативно-денежной оценки.
По оценкам замглавы ведомства, в настоящее время земли продаются на аукционах по цене, превышающей данный показатель в среднем на 13-15%.
Мартынюк добавил, что те земли, которые ранее были в аренде, повторно также будут передаваться в аренду через аукционы. «Тем самым мы разрушим схему, когда земли делились по 2 га безоплатно и уходили из государственной собственности вообще», - сказал он.
При этом он отметил, что Госгеокадастр должен будет привести все ранее заключенные договора в соответствие с новыми условиями, закрепленными данным постановлением.
По словам Мартынюка, в данном документе также указаны законопроекты, которые в ближайшее время будут разработаны профильным министерством, одобрены правительством и переданы в парламент.
«Поскольку это документ стратегического характера, мы фиксируем законодательные инициативы, которые необходимо разработать, и с которыми Кабмин пойдет в будущем в парламент. Прежде всего, это законопроекты о запуске электронных земельных аукционов, внедрении электронной регистрации земельных участников в кадастре и передаче права распоряжения землями госсобственности объединенным территориальным общинам», - добавил Мартынюк
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству юстиции, Министерству экономического развития и торговли в течение недели изучить возможности электронной системы Prozorro в проведении земельных аукционов.
Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.
В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.
Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.
В Минагропроде прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше, чем через 5-7 лет.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какими будут гаишники версии 2.0
|Госгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы
|Бои за Желобок. Что происходит на Бахмутской трассе
|Как план Путина вернуть миллиарды из офшоров дал обратный эффект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США не откажутся от своих ценностей в угоду отношений с РФ
|Финансисты ждут удешевления доллара на межбанке, и роста его курса на наличном рынке
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
Это интересно
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580
|Google повысила точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей
|SpaceX впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с грузом для МКС
|Tesla откажется от аккумуляторных блоков ёмкостью 90 кВт·ч
|Презентация Apple: экран iPad Pro вырос до 10 с половиной дюймов
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999