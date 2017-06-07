Госгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Предлагается установить для Госгеокадастра условия, согласно которым он сможет распоряжаться землями. Первое и самое главное –это передача земель в аренду исключительно через аукционы», - сказал первый заместитель аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, представляя документ.

По его словам, данным постановлением устанавливается, что аренда участков будет краткосрочной – на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативно-денежной оценки.

По оценкам замглавы ведомства, в настоящее время земли продаются на аукционах по цене, превышающей данный показатель в среднем на 13-15%.

Мартынюк добавил, что те земли, которые ранее были в аренде, повторно также будут передаваться в аренду через аукционы. «Тем самым мы разрушим схему, когда земли делились по 2 га безоплатно и уходили из государственной собственности вообще», - сказал он.

При этом он отметил, что Госгеокадастр должен будет привести все ранее заключенные договора в соответствие с новыми условиями, закрепленными данным постановлением.

По словам Мартынюка, в данном документе также указаны законопроекты, которые в ближайшее время будут разработаны профильным министерством, одобрены правительством и переданы в парламент.

«Поскольку это документ стратегического характера, мы фиксируем законодательные инициативы, которые необходимо разработать, и с которыми Кабмин пойдет в будущем в парламент. Прежде всего, это законопроекты о запуске электронных земельных аукционов, внедрении электронной регистрации земельных участников в кадастре и передаче права распоряжения землями госсобственности объединенным территориальным общинам», - добавил Мартынюк

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству юстиции, Министерству экономического развития и торговли в течение недели изучить возможности электронной системы Prozorro в проведении земельных аукционов.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

В Минагропроде прогнозируют, что экономический эффект от открытия рынка земли в Украине будет заметен не раньше, чем через 5-7 лет.