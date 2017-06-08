Бои за Желобок. Что происходит на Бахмутской трассе

Похоже, мы скоро получим новую горячую точку на линии разграничения.

В последние дни неприлично много слухов ходило вокруг ситуации на трассе "Бахмутка", особенно в отношении событий вокруг села Желобок.

Как мы уже писали, на днях в районе Бахмутской трассы наша армия смогла продвинуться вперед. Собственно, о движении в районе Желобка и Донецкого нам было известно достаточно давно, однако по понятным причинам детали длительное время не публиковались, поскольку, бойцам ВСУ нужно было закрепиться, окопаться и оборудовать позиции - опорные и наблюдательные пункты.

По нашей информации, ВСУ смогли закрепиться на новых позициях в направлении Желобка и Донецкого, причем, без потерь. И хотя само село взять не удалось, однако удалось захватить серую зону вблизи него, а также 31-го блокпоста.

Стоит отметить, что из района вблизи Желобка террористы часто обстреливали наши позиции вблизи Крымского. Также через Желобок к нашим позициям выдвигались вражеские штурмовые группы, которые вели бои, минировали территорию.

Как мы помним, территория вблизи Желобка, где удалось закрепиться бойцам 93-й бригады, за "Минском-1" должна быть под украинским флагом. Собственно, она и был под украинским флагом до 20 января 2015-го года.

Именно здесь в январе-феврале 2015-го украинская артиллерия уничтожила 10 российских танков и около сотни боевиков, что, тем не менее, не смогло предотвратить разрушение 31-го блокпоста российскими войсками и потерю контроля над Желобком в январе 2015-го.

И вот, судя по всему, ВСУ решили вернуть себе Желобок. Или, по крайней мере, подойти к нему настолько близко, чтобы держать огневую батарею террористов, которая находится в этом селе, в зоне прямого попадания. И, стоит отметить, в течение выходных им это удавалось: 93-я бригада, которая продвинулась на прошлой неделе в районе Желобка, продолжала давать нагоняя террористам в районе Донецкого.

Боевиков "ЛНР" такая ситуация, понятно, не устраивает, поэтому они уже начинают попытки выбить украинских защитников с занятых ранее позиций.

Так, в течение последних суток в этом районе оккупанты 6 раз применяли минометы и 1 раз ствольную артиллерию, выпустив по украинцам суммарно более 50 мин и снарядов. Огонь при этом велся сразу с нескольких вражеских позиций.

Предпочтительно рашисты "били" из населенного пункта Сентяновка (экс-Фрунзе), что находится южнее 31-го блокпоста. Оттуда вчера в течение 15 минут террористы выпустили 6 мин из 120-мм миномета. Чуть позже к ним присоединились и артиллеристы боевиков, которые сделали 15 выстрелов снарядами калибром 122 мм

Ну, а с полуночи начались обстрелы этого района со стороны Славяносербска. Там противник выпустил по позициям ВСУ шесть мин калибра 120 мм, четыре гранаты из РПГ и 20 гранат АГС-17.

Кроме этого в район Желобка, который до сих пор контролируют террористы, зашло подкрепление из числа регулярной армии РФ. Поговаривают, что речь идет о 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России, которая дислоцируется в 100 километрах от границы с Украиной, в Новочеркасске. Скорее всего, она и есть оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов "Л-ДНР".

Как бы там ни было, а такие действия российского командования являются непосредственной реакцией на успешное продвижение наших войск в направлении Желобка. Таким образом россияне дают понять, что в резерве у них достаточно "пушечного мяса", чтобы в случае необходимости перекрыть любые попытки ВСУ прорвать линию фронта.