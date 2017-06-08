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США не откажутся от своих ценностей в угоду отношений с РФ
07:49 07.06.2017 |
США продолжат отстаивать свои ценности в тех областях, где взгляды Вашингтона и Москвы расходятся, несмотря на поручение наладить взаимодействие с Россией, отданное американским президентом Дональдом Трампом госсекретарю Рексу Тиллерсону. Об этом представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила во вторник, 6 июня, на брифинге для журналистов.
"Мы собираемся выявить сферы, представляющие взаимный интерес, где мы можем вести совместную работу. Вместе с тем важно отметить, что в тех областях, где наши взгляды с Россией расходятся, мы продолжим отстаивать свои интересы и ценности, а также ценности наших партнеров", - подчеркнула глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США.
Слова Нойерт стали ответом на вопрос одного из журналистов, попросившего прокомментировать заявление Тиллерсона, сделанное им 6 июня во время визита в Новую Зеландию. Госсекретарь тогда сослался на заявление Трампа, поручившего ему "достичь прогресса" в отношениях с Россией, несмотря на политические факторы, мешающие добиваться поставленной задачи.
Хизер Нойерт также оценила вероятность вмешательства Москвы в выборы президента США в ноябре 2016 года. Она отослала журналистов к еще одному высказыванию Тиллерсона, ранее высказывавшего мнение, что подобные предположения "преследуют целью подорвать доверие" между двумя странами.
В мае министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов". Ситуацию также держут на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.
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