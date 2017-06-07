Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 05:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
Международные резервы Национального банка в мае увеличились на 3% до 17,618 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
За пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.
Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла Национальному банку проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты.
Благодаря этому чистая покупка валюты Национальным банком в мае составила 521,2 млн долларов.
В частности в течение мая НБУ выкупил на межбанке 525,2 млн долларов (из них 266 млн долларов - по интервенциям в форме запроса наилучшего курса).
Вместе с тем НБУ осуществил продажу 4 млн долларов путем интервенций в форме запроса наилучшего курса.
Ни одного валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.
Росту резервов в прошлом месяце также содействовало поступление средств в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в инвалюте, в сумме 38,1 млн долларов, а также от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.
В то же время средства резервов в мае были направлены на платежи по обслуживанию и погашению госдолга в инвалюте.
На эти цели было потрачено 158,6 млн долларов (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 18,5 млн долларов - обслуживание по облигациям внешних заимствований и 82,5 млн долларов - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего займа.
Кроме того, еще 71,8 млн долларов было направлено на платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда.
По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств страны и текущих операций правительства и НБУ.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Война на Донбассе. Зашла ли российская дивизия в Украину?
|Троица в АТО. Конец "ползучего наступления" и удар по "тракторной бригаде"
|Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,5%
|FT назвала "последнюю каплю", переполнившую чашу терпения соседей Катара
|Семь стран разорвали дипотношения с Катаром
|Bellingcat опубликовала новые доказательства российского происхождения сбившего MH-17 "Бука"
|Спрос и предложение на межбанке 2 июня были сбалансированы, что позволило Нацбанку на рынок не выходить
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0