Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд

Международные резервы Национального банка в мае увеличились на 3% до 17,618 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

За пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.

Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла Национальному банку проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты.

Благодаря этому чистая покупка валюты Национальным банком в мае составила 521,2 млн долларов.

В частности в течение мая НБУ выкупил на межбанке 525,2 млн долларов (из них 266 млн долларов - по интервенциям в форме запроса наилучшего курса).

Вместе с тем НБУ осуществил продажу 4 млн долларов путем интервенций в форме запроса наилучшего курса.

Ни одного валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.

Росту резервов в прошлом месяце также содействовало поступление средств в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в инвалюте, в сумме 38,1 млн долларов, а также от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.

В то же время средства резервов в мае были направлены на платежи по обслуживанию и погашению госдолга в инвалюте.

На эти цели было потрачено 158,6 млн долларов (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 18,5 млн долларов - обслуживание по облигациям внешних заимствований и 82,5 млн долларов - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего займа.

Кроме того, еще 71,8 млн долларов было направлено на платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда.

По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств страны и текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.

Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.