Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре

Дипломатический кризис вокруг Катара может превратиться в вооруженное противостояние, которое придется гасить Дональду Трампу. В противном случае за дело возьмется Тегеран, который уже оказывает помощь "опальному эмирату".

Страны Персидского залива (в придачу с Египтом, Ливией и Мальдивами) эффектно продемонстрировали всему миру, что такое "настоящие" санкции - вчера с эмиратом Катар были разорваны все дипотношения, а дипломатам дали 48 часов чтобы покинуть страну. Участники санкций закрыли территорию для транзита в Катар, воздушное пространство для самолетов Катара, и территориальные воды - для кораблей Катара. Даже гражданам своих стран дали две недели, чтобы покинуть Катар.

50 лет назад Египет таким же способом начал Шестидневную войну, закрыв Израилю доступ к Красному морю. Катар, конечно, на Израиль - но в воздухе все равно запахло войной.

Официальной причиной таких жестких мер послужило заявление, которое приписывают руководителю Катара, эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани, который 24 мая якобы заявил, что ссоры и враждебное отношение к Ирану надо прекратить. Да и с Израилем Катару нечего делить.

По версии чиновников из Дохи, это сообщение, появившееся на ленте государственного информационного агентства страны благодаря вмешательству хакеров, за несколько часов было удалено, а еще через день эмир распространил официальное опровержение.

Но это уже никого не интересовало - в странах Залива поднялась безумная волна антикатарской пропаганды. Логичным апогеем которой стали вчерашние санкции - и обвинение в финансировании террористов. Реальной подоплекой такого обвинения может быть инцидент с выкупом неназванных членов королевской семьи из плена Исламского государства - но история об этом окутана полным мраком.

Санкции не только жестко ударят по экономике Катара (которая, к слову, имеет самый высокий показатель ВВП на душу населения в мире - 102 тысяч долларов), но могут довести дело и до открытого вооруженного конфликта. У самого Катара с его двухмиллионным населением, конечно, нет никаких шансов. Если конечно, Доха не прибегнет к услугам союзников. В общем, конфликт может развиваться двумя путями.

В первом случае, Саудовской Аравии и ОАЭ удастся найти в Катаре "здоровые арабские силы", которые сбросят относительно либеральный сегодняшний режим (сейчас там женщинам разрешено водить автомобиль, а иностранцам - пить алкоголь). Это, к слову, будет не первая подобная попытка - нечто аналогичное имело место в 1995 году, когда отец сегодняшнего эмира лишил власти его дедушку. Тогда государства Залива профинансировали заговор племенных вождей, которые должны были убить отца сегодняшнего эмира, его братьев и сторонников, и попросить о "внешнем управлении" страной. Правда, как оказалось впоследствии, часть вождей получали деньги не только от Эр-Рияда, но и от Дохи -и поэтому с восстанием в тот раз не сложилось. Что, впрочем, не мешает попробовать еще раз.

В другом случае, эмир Катара, трезво оценивая шансы устоять против объединенной мощи государств Залива, попросит помощи у единственного потенциального союзника. То есть у Ирана. И Тегеран помощь - в том числе военную - охотно предоставит. Заведя войска в Катар, и получив контроль над крупнейшими на планете запасами газа. К слову, Иран уже предложил свои порты для нужд катарских предпринимателей.

Учитывая все обстоятельства, "разрулить" ситуацию вокруг Катара придется именно Соединенным Штатам. Поскольку ни один способ "естественного" разрешения ситуации Вашингтону не понравится. Зная дипломатический характер нынешнего президента США Дональда Трампа, за его миротворческими усилиями большинству населения планеты хотелось бы наблюдать с безопасного расстояния.

При том что Россия в конфликте, скорее всего, будет сохранять нейтралитет. Ибо, с одной стороны, проблемы вокруг Катара потенциально могут привести к росту цены на газ, что, безусловно, сыграло бы на пользу Кремлю. С другой стороны, активное сотрудничество, которое Россия ведет с Катаром в нефтегазовой сфере, в свете обвинений в поддержке Дохой терроризма тоже выглядит не слишком презентабельно. Кроме того, в Кремле так и не отказались пока от идеи "зайти" в страны Залива со своим вооруженным экспортом, поэтому слишком жестко поддерживать союзный Иран в этой ситуации, кажется, не будут.

Поэтому дальнейшие события, похоже, будут развиваться в четырехугольнике Доха- Эр-Рияд - Тегеран - Вашингтон. И хотелось бы думать, что эта "четверка" окажется достаточно эффективной, чтобы удержать конфликт в рамках решительных дипломатических жестов, не доводя его до решительных военных маневров.