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Как в Раде поделили кресла омбудсмена и главы Счетной палаты
10:09 06.06.2017 |
Факт результативных торгов относительно вакантных должностей свидетельствует о способности коалиционных сил сглаживать внутренние трения.
По информации Depo.ua крупнейшие фракции коалиции договорились уже сегодня поддержать на должность главы Счетной палаты нардепа от БПП по квоте Виталия Кличко - Валерия Пацкана. Вместе с тем, кресло омбудсмена, по нашим данным, получит нардеп от "Народного Фронта" Людмила Денисова. По сути, это свидетельство достигнутого компромисса, переговоры касательно которого продолжались достаточно давно.
О необходимости избрания нового главы Счетной палаты говорили еще с 2014 года. Ее предыдущий глава Роман Магута был назначен на эту должность еще в 2012 году и подпадал под положения закона об очищении власти. Впрочем, политического решения о его увольнении не было довольно длительное время. И лишь в 2016 году, глава Счетной палаты был отстранен от должности, в связи с подозрением в злоупотреблении властью. Магута, якобы противоправно, переписал на родственника директора департамента по вопросам АПК Счетной палаты Украины Марию Шулежко двухкомнатную служебную квартиру. Работа Счетной палаты была парализована, однако никто на это особо не обращал внимания.
Позже в СМИ заговорили о ведущихся торгах относительно данной должности по линии Кличко-Тимошенко. Кроме прочего, в течение определенного времени эти политики начали искать разные точки соприкосновения не только в Верховной Раде, но и на уровне столицы. В частности, партия Тимошенко стала активным союзником Кличко в Киевсовете. Если говорить о сути договоренностей, то их кадровая логика сводилась к следующему: нардеп от "Батькивщины" Александра Кужель якобы должна стать главой Счетной палаты, в то время как Пацкан - снять свою кандидатуру в ее пользу, получив в замен кресло первого заместителя главы данного органа. Однако эта схема так и не заработала из-за нехватки голосов.
После этого в кулуарах начали распространяться слухи, что обиженные "ударовцы", Пацкан которых вообще пролетал мимо Счетной палаты, не против реанимировать свой партийный проект. На данный момент все эти разговоры выглядят преждевременными. Важно и то, что кроме способности договориться внутри БПП, был найден компромиссный вариант, который удовлетворил и союзников-"фронтовиков". Выторговав кресло омбудсмена для Денисовой, они должны проголосовать за Пацкана.
Получится ли из Денисовой - бывшего министра труда и соцполитики в правительстве Тимошенко - эффективный уполномоченный по правам человека? По крайней мере, темой преследования российскими оккупантами украинских граждан в Крыму, она точно будет заниматься.
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