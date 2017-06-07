Война на Донбассе. Зашла ли российская дивизия в Украину?

Рост количества обстрелов и потерь в рядах ВСУ странным образом совпал с учениями российской 150-й мотострелковой дивизии.

Несколько дней назад российские СМИ сообщили новость, что 150-я мотострелковая дивизия, которая дислоцируется в 100 километрах от границы с Украиной, в Новочеркасске, 2 июня впервые была поднята по тревоге с целью проверки боевой готовности и выдвинулась "на незнакомые полигоны". Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Понятно, что "незнакомые полигоны" могут быть разные, однако именно в эти дни существенно обострилась ситуация в зоне АТО. Прекращения огня, о котором договорились на первое июня (по факту завершилось на различных участках фронта вечером, 1-го числа), окончательно отошло в прошлое. Только за 2 июня имеем двух погибших. Боевики активно ведут огонь по всей линии фронта, используя танки, минометы, ствольную артиллерию и "Грады". Из Ясиноватой традиционно бьют из танков, 122-мм артиллерии и 82-мм и 120-мм минометов по Авдеевке и даже Песках. Прилетают мины по Красногоровке, Опытному. Из 152-мм артиллерии террористы прощупывают даже наши тылы. Подобная история была недавно под Волновахой, когда тыловые позиции в 17 километрах от города обстреливались из такого калибра. Вчера в очередной раз боевики ударили по Павлополю из 120-мм минометов.

На фоне этого и сообщений о российских учениях 150-й дивизии был закрыт на трое суток вокзал Иловайска, куда зашли эшелоны с боеприпасами из России. А под Авдеевкой обустраиваются новые огневые позиции террористов.

Дело в том, что 150-я мотострелковая дивизия была создана в 2016 году, достигнет боеготовности по плану в 2017-м. Учения проводятся в рамках проверки боеготовности Южного военного округа. По российским данным, в маневрах принимают участие более 6,5 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Она полностью укомплектована контрактниками. Можно предположить, что именно 150-я дивизия является оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов "Л-ДНР".

Отметим, что Донбасс сам по себе является достаточно удачным полигоном для слаживания войска в боевых условиях. Например, когда российские кураторы проводят обучение войск боевиков, в зоне АТО обостряется ситуация. В марте, во время учений горловской "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут", она отрабатывала ведение боя на полигонах, а потом зашла на передовую, где вела обстрелы наших позиций. В частности из танков Т-72Б, 1989-го года, которые были получены из "военторга", поскольку в Украине на вооружении их не было даже во времена СССР. Так, именно в те дни из танков активно обстреливалась Авдеевка.

Сейчас же мы наблюдаем артиллерийский пинг-понг, причем боевики ведут прицельный огонь по жилым кварталам, как это было в Красногоровке, Авдеевке, Павлополе и так далее.

Присутствие российских регулярных войск украинские бойцы как правило могут заметить сразу. Поскольку, выдает их прицельность огня артиллерии. Так было в 2014-м и 2015-м годах. Поэтому, вполне возможно, в ближайшие дни станет понятно на какие полигоны высунулась 150-я дивизия.

Стоит отметить, что вчера террористы попытались прорваться в Пески со стороны Жабуньков, но получили по зубам. В частности, по нашим опорникам там били из танков и минометов.

С нашей стороны 93-я бригада, которая продвинулась на прошлой неделе в районе Желобка, продолжала давать нагоняя террористам в районе Донецкого.

В целом, ситуация в зоне АТО привычная. Позиционная война, главным инструментом которой стала артиллерия, продолжается и будет продолжаться. К масштабным действиям, судя по всему, не готовы ни ВСУ, ни террористы.