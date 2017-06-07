Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,5%

Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2018 году с 3% до 3,5%, а в 2019 году - с 3% до 4% по сравнению со своими оценками, данными в январе этого года.

"В Украине усилия правительства по стабилизации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, и очень хороший урожай привели к отчетливому росту в 2016 году в 2,3% после совокупного падения на 15,8% в 2014-15 годах в результате геополитической напряженности с Россией", - отмечается в отчете ВБ "Глобальные экономические перспективы "Хрупкое восстановление".

Банк указывает, что улучшил оценку роста украинской экономики в 2016 году с 1% до 2,3%, сохранив прогноз на текущий год на уровне 2%.

ВБ в отчете указал, что в целом валюты стран - сырьевых экспортеров, к которым он отнес и Украину, укрепились, а инфляция отступила. Цены на сырьевые товары стабилизировались, а доверие выросло, что позволило смягчить монетарную политику, поясняет банк, указывая в качестве примера и Украину.

Среди факторов, сдерживающих рост в таких странах, как Украина, Казахстан, Бразилия, Россия, ВБ называет сильно ухудшившиеся балансы домашних хозяйств. Банк также указал на транспортную блокаду неконтролируемых территорий на Донбассе, которая уже привела к слабым данным промышленного производства.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост ВВП Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года замедлился до 2,4% по сравнению с 4,8% в четвертом квартале 2016 года, что совпадает с оценками ВБ.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%. Из-за транспортной блокады НКТ Нацбанк затем понизил свой прогноз роста экономики до 1,9%, а правительство до 1,8%, ухудшив еще и прогноз инфляции до 11,2%.

Инфляция в Украине за январь-апрель этого года составила 4,9%. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля замедлился до 12,2% с 15,1% по итогам марта.

Правительство Украины прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3% и в 2019 году - до 3,6% при замедлении инфляции соответственно до 7% и 5,9%.

