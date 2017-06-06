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Семь стран разорвали дипотношения с Катаром
07:11 06.06.2017 |
Шесть арабских стран - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Королевство Бахрейн, Йемен, Ливия - и Мальдивские острова 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром.
МИД Бахрейна заявил, что Катар пытается дестабилизировать ситуацию с безопасностью в королевстве и поддерживает терроризм. Королевство объявило, что в течение суток закроет морское и воздушное сообщение с Катаром.
Бахрейн также отзывает из страны всех сотрудников своего посольства. Он потребовал от катарских дипломатов выехать из королевства в течение 48 часов, а гражданам Катара дал на это 14 суток - теперь им будет отказано во въезде в эту страну и в транзите через ее территорию, уточняет ТАСС. Бахрейнцам при этом также запрещено посещать Катар. Об аналогичных мерах в отношении Катара объявили в ОАЭ.
МИД Египта: Катар распространяет идеологию терроризма
Саудовская Аравия закрывает воздушные, наземные и пограничные терминалы и запрещает транзит, авиасообщение и использование своих вод Катаром. Эр-Рияд тоже потребовал от катарских дипломатов выехать из страны и дал катарским подданным две недели на выезд из страны. Такой же срок отведен гражданам Саудовской Аравии для того, чтобы они вернулись оттуда. Эр-Рияд объяснил свои действия соображениями безопасности.
МИД Египта сделал аналогичные заявления, добавив, что Катар распространяет идеологию террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) и "сеет раскол в арабском обществе". Египет закрыл воздушное и морское сообщение со страной, пишет Reuters.
Катар исключают из коалиции
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция прекращает участие Катара в совместной операции против мятежников-хуситов, которые установили контроль над частью Йемена, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Последними о разрыве дипотношений с Катаром объявили Мальдивские острова.
МИД Катара назвал решение о разрыве дипотношений с Дохой неоправданным и отверг обвинения в причастности к поддержке террористических группировок. Власти эмирата пообещали сделать все возможное для того, чтобы эти меры не отразились на экономике Катара.
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