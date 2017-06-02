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Госдолг Украины в апреле 2017г возрос на 2,7% в долларовом выражении - Минфин
18:36 02.06.2017 |
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2017 года возрос на 21,12 млрд грн ($1,95 млрд) - до 1,973 трлн грн ($74,31 млрд), сообщило Министерство финансов на своем сайте в пятницу.
С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 4,7%.
Согласно сообщению, государственный долг в течение апреля снизился на 0,18% - до 1,673 трлн грн ($63,01 млрд), при том что внешний госдолг возрос на 0,45% - до 980,94 млрд грн ($36,94 млрд).
В то же время в апреле существенно возрос гарантированный государством долг - на 8,82% - до 300,04 млрд грн ($11,3 млрд), в том числе внешний - на 9,43%, до 280,57 млрд грн ($11,3 млрд).
Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США - 42,28%, еще 30,82% в гривне, 19,3% в специальный правах заимствования и 6,44% в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.
Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 26,55 грн/$1 с 26,98 грн/$1, или на 1,57%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.
Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.
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