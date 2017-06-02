Наша армия заняла серую зону в районе Желобка

Медленное наступление ВСУ на Луганском направлении завершилосяь успешным закреплением на новых позициях.

В районе Бахмутской трассы наша армия смогла продвинуться вперед. О движении в районе Желобка и Донецкого нам было известно достаточно давно, однако по понятным причинам детали мы долгое время не публиковали. Так, бойцам ВСУ нужно было закрепиться, окопаться и оборудовать позиции - опорные и наблюдательные пункты.

Сегодня же в информационное пространство информацию о продвижении слил волонтер Семен Кабакаєв.

Также подтвердили продвижение с деталями, правда без координат, что логично, и на странице 93-й бригады. Правда позднее удалили собственный пост.

По нашей информации, ВСУ смогли закрепиться на новых позициях в направлении Желобка и Донецкого. Прошли без потерь. Продвижение наших ребят началось далеко не вчера - длилось больше месяца. В боях террористы "ЛНР", в частности подразделения "народной милиции "ЛНР" несли значительные потери, отвечали на наше движение огнем из 82-мм и 120-мм минометов, ствольной артиллерии, "Пионов". Это также подтверждали и сами боевики, впрочем, не публиковали точное количество и фамилии своих погибших.

Стоит отметить, что территория вблизи Желобка, где удалось закрепиться бойцам 93-й бригады, за "Минском-1" должна быть под украинским флагом.

Вообще Желобок до 20 января 2015-го года был под контролем Киева. Именно здесь в январе-феврале 2015-го украинской артиллерией было уничтожено 10 российских танков и около сотни боевиков.

Из района вблизи Желобка террористы часто обстреливали наши позиции вблизи Крымского. Сквозь Желобок к нашим позициям выдвигались вражеские штурмовые группы, которые вели бои, минировали территорию.

Сейчас дистанция между нашими новыми позициями и враждебными составляет около 200 метров. И ВСУ смогут контролировать участок Бахмутской трассы. Тем более, что удалось закрепиться на высоте.

Стратегически продвижение наших бойцов не противоречит "Минским соглашениям", а также позволяет выровнять линию фронта и создает возможность для адекватного ответа на провокации террористов по Крымскому и так далее. Выльется ли это продвижение в дальнейшее наступление в район Донецкого пока сказать трудно, поскольку там террористы достаточно плотно окопались, закрывая путь на Кадеевку и Голубовку. Более того, в Кадеевку стянули большое количество тяжелой техники и живой силы. Артиллерия оттуда сейчас утюжит наши позиции под Троицким, пытаясь предупредить продвижение ВСУ в сторону Калинового. Но при необходимости боевики смогут перебросить технику поближе к Донецкому. Главная задача ВСУ сегодня удержать новые позиции, поскольку террористы существенно увеличили количество обстрелов из минометов, продолжаются бои с использованием стрелкового оружия.