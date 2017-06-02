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Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
12:28 02.06.2017 |
Дональд Трамп планировал смягчить санкции против России практически сразу после вступления в должность президента США, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением бывших чиновников администрации Барака Обамы и Госдепартамента, которые вели закулисную борьбу, чтобы не допустить нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщил в пятницу, 2 июня, интернет-портал Yahoo.com с ссылкой на многочисленные информированные источники.
Как отмечается в сообщении, высокопоставленные сотрудники администрации Трампа почти сразу после вступления в должности поручили госдепу разработать предложения об отмене экономических санкций против РФ, возврате дипломатической собственности и других шагах, направленных на ослабление напряженности в отношениях с Россией.
Панические настроения
Эти намерения вызвали сопротивление целого ряда представителей Госдепартамента, которые незамедлительно начали лоббировать лидеров Конгресса на предмет быстрого принятия законов, препятствующих реализации планов Трампа. "Белый дом всерьез рассматривал возможность отмены санкций в одностороннем порядке", - заявил в интервью Yahoo.com ветеран госдепа Дэн Фрид, курировавший вопросы санкционной политики до отставки в конце февраля.
По словам Фрида, в первые недели правления администрации Трампа он получил несколько "панических" звонков от правительственных чиновников. Они говорили, что им поручено разработать пакет мер по снятию санкций против России, и умоляли: "Пожалуйста, ради бога, остановите это!" - рассказал Дэн Фрид.
Закулисная борьба
Бывший санкционный куратор сказал, что был настолько обеспокоен, что связался со своими союзниками в Конгрессе, в том числе с сенатором Беном Кардином - влиятельным демократом в сенатском комитете по иностранным делам - и призвал их как можно скорее законодательно закрепить уже действующие в отношении России санкции, чтобы Трампу было трудно отменить их.
Бывший помощник госсекретаря США по правам человека Том Малиновски сообщил Yahoo.com, что он подключился к лоббированию в Конгрессе после того, как узнал, что администрация Трампа разрабатывает план отмены санкций против России и, возможно, готовит встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках усилий до достижению "большой сделки" с Москвой.
Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация Трампа начала рассматривать возможность смягчения санкций против РФ в рамках более широкого пересмотра внешней политики, который продолжается до сих пор. "Мы проверяем все санкции и не только в отношении России. Во всех санкционных режимах заложены механизмы их отмены. Мы надеемся, что русские воспользуются этим и выполнят договоренности о прекращении конфликта на Украине, но они пока не сделали этого", - сказал он.
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