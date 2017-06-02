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Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
11:05 02.06.2017 |
Даже сутки не смогли прожить в мире так называемые защитники так называемого "русского мира".
Как известно, накануне Дня защиты детей воюющими сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня на один день - 1 июня. В связи с этим 31 мая руководство Вооруженных сил Украины отдало распоряжение командирам всех уровней касающееся запрета на использование всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня.
Аналогичную информацию распространили и у главаря боевиков "ДНР" Захарченко. В частности, сообщалось, что это была двусторонняя инициатива обеих сторон Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Режиму прекращения огня предшествовали тяжелые бои в районе Ясиноватского блокпоста, которые продолжались в последние дни мая. Да и в целом, на прошлой неделе террористы били из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм, "Градов" и танков по Красногоровке, Авдеевке, также прилетало в Марьинку продолжались бои под Докучаевском и на Мариупольском направлении вблизи Водяного и Широкино, Светлодарской дуге и тому подобное.
Вместе с тем, по данным ОБСЕ на прошлой неделе было зафиксировано увеличение количества нарушений "режима прекращения огня", аж на 45%. Правда, подавляющее большинство пришлось на первый день данного отчетного периода - 24 мая (более 500 обстрелов).
Однако, что интересно, непосредственно накануне очередного так называемого "дня тишины" обстановка в районе проведения АТО частично стабилизировалась - 31 мая боевики 35 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ и ранили только двух украинских бойцов. Однако, на отдельных участках линии соприкосновения обстрелы со стороны пророссийских НВФ не прекратились, хотя при этом использование противником тяжелого артиллерийского вооружения зафиксировано не было.
А вот 1 июня, несмотря на договоренность о соблюдение "режима тишины", пророссийские террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не прекратили применять оружие против сил АТО. Если до наступления темноты они еще более-менее делали вид, что соблюдают перемирие (9 обстрелов всего), то после захода солнца оторвались по полной (19 обстрелов). К счастью, потерь во время так называемого "дня тишины" в числе украинских воинов не было.
Итак, по сообщениям пресс-центра штаба АТО, в течение Дня защиты детей боевики 28 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям украинских защитников. В частности, два раза били и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Причем, больше всего нарушений условий неприменения оружия было на Приморском направлении (оно же Мариупольское) - 18 обстрелов из 28-ми. Там уже около 2-х часов ночи, с 31 мая на 1 июня, украинских военнослужащих в районе Павлополя обстрелял вражеский снайпер. Затем, в течение дня, снайперы противника вели огонь в районе Водяного и Марьинки. А опорные пункты ВСУ вблизи Чермалыка противник дважды обстрелял из минометов, в частности из запрещенных Минскими договоренностями калибра 120-мм. Кроме того, около Широкино террористы еще до рассвета открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.
Кроме этого, уже вечером под вражеские обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО, расположенные в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. А около 21:00 боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, во время темного времени суток на этом направлении снова значительно активизировались вражеские снайперы.
На Луганском направлении российско-террористические бандформирования 8 раз открывали огонь. Днем из гранатометов различных модификаций трижды обстреливали оборонительные укрепления ВСУ неподалеку Малинового, после чего перешли к использованию стрелкового оружия.
После шести часов вечера и до полуночи террористы обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. А под конец суток боевики били из 120-мм минометов по позициям ВСУ возле Крымского и из минометов калибра 82-мм - неподалеку от Кряковки.
И лишь на Донецком направлении было действительно тихо. Непривычно тихо - всего 2 обстрела. Ближе к вечеру враг из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских воинов в районе Зайцево. А ближе к полуночи, террористы "ДНР" применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из украинских опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.
А в завершение "дня тишины" главный террорист "ДНР" Александр Захарченко заявил о начале учений силового крыла его бандитской "республики". По его словам, такие меры вызваны "угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины", хотя на самом деле за ними скрывается банальная подготовка новобранцев в так называемую "армию ДНР".
Кстати, накануне Дня защиты детей и Украина, и террористы заявляли, что несмотря на объявление перемирия на один день, они готовы продолжить его и в дальнейшем. Однако, судя по всему, в очередной раз этого не произойдет.
Здесь стоит напомнить, что стороны конфликта на Донбассе взяли на себя обязательства о прекращении огня еще в сентябре 2014 года, однако дисциплина выполнения этих обязательств со стороны боевиков остается на низком уровне. Что касается ВСУ, то они вынуждены реагировать на провокации террористов и время от времени отстреливаться для подавления огня противника - хотя бы для того, чтобы не превратиться в мишени в тире.
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