Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ

Менее чем за год Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в трех крупных телеком-операторах по подозрению в коллаборационизме с российскими оккупантами в Крыму и ОРДЛО. Самый свежий случай - вчерашняя история с Wnet. Как ни странно, но две предыдущие истории закончились хеппи-эндом для топ-менеджеров, их провайдеров и акционеров, несмотря на громкие заявления силовиков о серьезных уликах. Почему?

Что случилось

Вчера СБУ вместе с прокуратурой АРК (дислокация в Киеве) провели обыски в центральном офисе крупного телеком-провайдера Wnet. Сотрудников долго не выпускали из офиса, допрашивали, изымали документы. В квартире у собственника провайдера - бизнесмена Алексея Клещевникова - тоже прошел обыск.

Редакции LIGA.net удалось с ним связаться поздно вечером. Предприниматель говорит, что изъяли телефон и ноутбук. Документов никаких обнаружить не удалось, так как, по его словам, он уже лет пять как не имеет отношения к операционному управлению компанией. "Пачек денег не нашли, паспортов с другим гражданством, билетов в Москву, георгиевских ленточек тоже", - шутит Клещевников.

Что искали

Причина обысков, по версии СБУ, - незаконная маршрутизация интернет-трафика на территории аннексированного Крыма в интересах российских спецслужб. Якобы Wnet передал сегмент своей сети фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ.

СБУ считает, что спецслужбы России таким образом получили возможность шпионить через сеть Wnet в том числе за ее абонентами в госорганах (у Wnet есть клиенты в Кабмине, Верховной Раде). Более того, украинский провайдер через магистральный канал якобы обеспечивал доступ к интернету для ФСБ РФ в Крыму, Воентелекома РФ и псевдогосударственных предприятий связи полуострова.

Для наглядности пресс-служба СБУ опубликовала у себя на сайте схему сотрудничества Wnet с оккупантами, а также пару фотографий и видео с обыкновенными серверами из центрального офиса провайдера в столице.





Алексей Клещевников воспринимает обыски как персональное давление. Он предполагает, что это может быть атака конкурентов. "Шесть часов мы боремся, чтобы сеть не отключили. Но такие попытки периодически предпринимаются. Мы апеллируем к тому, что в том, чтобы отключить и забрать свичи, нет никакого смысла", - подчеркнул он.

Сотрудники Wnet, с которыми удалось связаться редакции, обвинения СБУ и прокуратуры опровергают. "У нас нет магистрального канала в Крым. Одним из доказательств СБУ является факт доступности IP-адреса, который якобы находится в Крыму, из нашей сети, что является полным непониманием принципов маршрутизации глобальной сети", - сообщила HR-директор компании Татьяна Устинова. По ее словам, никаких IP-адресов в Крыму у Wnet быть не могло.

Что говорит рынок

Управленцы телеком-компаний при общении с прессой ведут себя крайне осторожно. Официальные комментарии по действиям СБУ мало кто хочет давать. Некоторые менеджеры готовы говорить, но при помощи иностранных сим-карт.

В целом опрошенные LIGA.net участники рынка не имеют информации о том, что у Wnet когда-либо была своя магистраль в Крым. "У Wnet своих магистралей в целом немного, в большей части он на арендованных емкостях, волокнах для собственных нужд", - рассказывает менеджер одного из конкурентных операторов.

Так что не похоже на то, что Wnet передавал сеть в Крыму в пользование ФСБ. Но обмен трафиком с Крымом гипотетически мог осуществляться. "Знаю, что многие конкуренты по оптовому рынку говорили, что у Wnet есть "какой-то хитрый маршрут", который отличается от других", - рассказывает один из топ-менеджеров. Сразу несколько собеседников на рынке сообщили LIGA.net, что у украинских провайдеров, которые хотят доставлять трафик в Крым, действительно есть возможность это сделать. В частности, они упоминают некую компанию Юг-Телеком, которая предоставляет услуги IP-транзита на полуострове через обширную оптоволоконную сеть. Директор этой сети - Марина Чувичкина - экс-директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала российского МегаФон.

Клещевников отмечает, что Wnet сотрудничает с тысячами компаний. И все они украинские. Открытая информация о том, что Юг-Телеком каким-то образом юридически или технически была связана с Wnet, отсутствует. Сеть Юг-Телеком в Крыму больше напоминает захваченный кусок магистральных линий кого-то из магистратов, которые ее там имели, будь то ЕТТ, Датагруп, Атраком, PeopleNet, Омега Телеком, Укртелеком или мобильщики.

Показательная порка?

В сообщении СБУ также говорится, что по указанию российских кураторов менеджмент Wnet якобы не заблокировал пользователям доступ к российским сайтам, попавшим под санкции. Напомним, что Wnet была одной из немногих интернет-компаний, которые на следующий день после того, как президент опубликовал указ о санкциях, заявили, что готовы его исполнить, но ждут технических разъяснений от властей.

Несколько собеседников на рынке указывают на то, что принципиальная позиция, которую занял Клещевников по отношению к блокировке, и стала отправной точкой конфликта с силовиками.

"Слухи ходят о том, что Алексей (Клещевников. - Авт.) как-то резко поговорил с кем-то важным из СБУ (послал в ответ на просьбу добровольно заблокировать магистральный уровень для ВКонтакте). Уверен, что если просьба звучала как ультиматум, то Алексей вполне мог резко ответить", - рассказывает один из топ-менеджеров на рынке. Эту версию также слышал представитель еще одной компании: обыск - это банальная месть одного генерала. Впрочем, Алексей Клещевников заявляет, что ни с кем не ссорился. Он добавляет, что только два дня назад компания получила от киберполиции хотя бы какие-то рекомендации по тому, как отключать российские сайты.

Менеджер Триолана Вадим Сидоренко с деталями происходящего в Wnet не знаком, но придерживается мнения, что СБУ решила провести "показательную порку". "Должны были как-то обозначить серьезность намерений в рамках указа президента", - отмечает он.

Истории без последствий: одна за другой

Что еще интересно? На самом деле история с Wnet не уникальная. За последний год уже было как минимум две подобные. Все проходили с участием СБУ. Так, в феврале стало известно об аресте директора Атракома Александра Савчука. Это компания, которая располагает одной из наиболее разветвленных оптоволоконных сетей по всей стране. Ведомство подозревало Савчука в содействии террористам так называемой ЛНР. По данным СБУ, с августа 2015 года он якобы помогал в запуске незаконного оператора сотовой связи Луганские коммуникации (Лугаком). В ходе обыска были даже изъяты копии договоров по его техобслуживанию с территории Украины. Но через несколько месяцев эта, казалось бы, громкая история затихла. Александра Савчука выпустили, изъятые вещи вернули. И компания снова работает в обычном режиме.

Очень похожая история случилась в конце 2016 года: обыск Интертелекома в Одессе с изъятием критического оборудования и отключением части сети на сутки. Служба безопасности тоже заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы Интертелеком помогал ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов. СБУ тогда сообщала, что перекрыла несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом. Но через некоторое время ситуация нормализовалась. Гендиректору Интертелекома Борису Акулову, правда, пришлось пожить какое-то время в Приднестровье.

Справка: Основанный в 1999 году Wnet - крупный национальный IP-оператор и провайдер интернет-доступа. Транспортная сеть протяженностью свыше 2 500 км охватывает более 40 городов Украины. Сеть Wnet связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России. Компания располагает 9 региональными офисами и главным офисом в Киеве. Она имеет 2 собственных датацентра уровней Tier II и Tier III.