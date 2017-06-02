Почему биометрия Грицака закроет границу с Россией лучше визового режима

Идея главы СБУ Василия Грицака пускать россиян в Украину по биометрическим паспортам представляется более рациональной, чем предложение некоторых политиков ввести визовый режим со страной-агрессором.

Длительная дискуссия, которая ведется в Верховной Раде и за ее пределами вокруг необходимости введения более жесткого контроля за въездом в Украину российских граждан, получила новый поворот. Глава СБУ Василий Грицак предложил, чтобы россияне въезжали в Украину только по биометрическим загранпаспортам. "Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу по биометрическим паспортам, почему тогда не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать сюда только по аналогичным документам?", - отметил Грицак. При этом он намекнул, что подобный биопаспортный контроль должен касаться и украинских граждан, которые приезжают домой из России, и часто поддаются влиянию со стороны российских спецслужб.

Почему сценарий Грицака представляется значительно лучшим чем введение визового режима с РФ? Проблема заключается в том, что ввести визы с РФ технически не так просто. К тому же, это вызывает определенные опасения у ряда политических сил. Не стоит забывать, что Украина в РФ имеет пять дипломатических представительств: посольство, два генконсульства и два консульства. Если ввести визовый режим, - МИД Украины нужно будет существенно увеличить штат в наших представительствах на России. Это уже не говоря о создании совершенно новой технической и материальной базы. Понятно, что во все это нужно будет вложить немалые средства.

А так можно все решить более элегантным образом: формально оставить безвиз с РФ, но ввести очень эффективную систему фильтрации. Это, во-первых, радикально сократит количество "челночных" мигрантов из РФ, которые регулярно приезжают в Украину. Отсутствие на России системы массовой выдачи биопаспортов станет эдаким естественным блокиратором. Во-вторых, наши силовые органы смогут получить качественную базу по этим "пассажирам" и, следовательно, будут останавливать на границе неблагонадежных. Не говоря уже о получении базы украинских гастарбайтеров, которые ездят на Россию, а потом, как показывает история, некоторые из них участвуют в провокациях, устроенных Кремлем.

А вишенкой на тортик, очевидно, станет одобрительная реакция со стороны Евросоюза, где заинтересованы в том, чтобы граница Украины на востоке перестала быть похожей на решето. Фактически, разрешение на въезд россиянам только по биометрическим паспортам означает одно: закрытие границы с Россией. И в этом должны быть заинтересованы и наш политикум, и наши международные партнеры. Хотя, как всегда, окажется предостаточно противников, которые будут петь "ватные" песни о "разрыве родственных связей".