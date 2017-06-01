Как Коболева включают в премьерскую гонку

Решение международного арбитража в пользу "Нафтогаза" моментально сделало его руководителя фигурой, о безумных перспективах которой заговорили даже вчерашние враги.

Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" и отменил принцип "бери или плати", а также отменил запрет на реэкспорт газа, которые содержалась в контракте "Нафтогаза" с "Газпромом". Том самом, который был подписан в январе 2009 г. во время премьерства Юлии Тимошенко. Последняя даже бросилась в объятия главы фракции БПП в ВР Артура Герасимова. "Нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу, больше сотрудничать друг с другом. Поэтому я хочу попросить прощения, если я где-то там обидела Артура Герасимова или кого-то в этом зале, в Украине, и хочу пожать ему руку", ошарашила лидер "Батькивщины". Интересно, как надолго хватит ее желания больше доверять друг другу. И не менее интересно - когда Юлия Владимировна публично признает свою личную вину за подписание соглашения с "Газпромом", кабальные нормы которого удалось отменить лишь сейчас.

Пожалуй, никогда. Почему? Победа в суде стала возможной благодаря усилиям юристов "Нафтогаза", которые не только качественно подготовили документы в арбитраж, но и отстояли там нашу позицию. А руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев регулярно становился объектом жестких нападок со стороны Тимошенко. К примеру, в декабре прошлого года она обвинила "Нафтогаз" в завышении цены на газ отечественной добычи, а также упрекнула его руководство в излишнем шике на фоне падения уровня жизни населения. По ее словам, Коболев и члены правления НАК получали каждый за 2016 год по 13 млн. грн. премии. Он парировал: Тимошенко в 2008 году выплатила бывшему руководителю "Нафтогаза" премию в размере 3 млн. долларов. Лидер "Батькивщины" все опровергала и даже угрожала судом.

"Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту. Он на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить", - сказала сегодня Ю.Тимошенко в Житомире.

А несколькими месяцами ранее, руководитель НАК попал в скандал относительно намерения за государственный счет приобрести для нужд безопасности бронированный "Мерседес". В "Нафтогазе" объяснили: такой автомобиль необходимо преобрести перед слушаниями в Стокгольмском арбитраже. В конце концов, "Мерс" не купили, однако резонанс был еще тот. Тогда эксперты указывали: скандалы вокруг "Нафтогаза" выгодны не только России, но и определенным силам в Украине. Доказательством чего и явилось дальнейшее клеймение Коболева Юлией Тимошенко и другими его оппонентами.

Сейчас же обвинители руководителя национальной нефтегазовой компании замолчали. Зато в адрес Коболева отовсюду звучит одобрение. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил Украине поднять за него бокал. А известный блогер Карл Волох написал: "Когда Юлия Латынина назвала Андрея Коболева "первым человеком, победившим Путина", она и представить не могла, насколько пророческим окажется это высказывание". На волне победной риторики можно прогнозировать даже появление призывов назначить Андрея Владимировича премьер-министром. Как говорят, от любви до ненависти один шаг, - он же одолел такую гидру, как "Газпром".

Сам Коболев относительно собственных политических перспектив пока хранит молчание. По мнению экспертов, благодаря решению Стокгольмского арбитража он действительно получил неплохие шансы включиться в премьерскую гонку. Впрочем, кроме его личного желания, если оно возникнет, существуют определенные нюансы, которые способны стать серьезной помехой на пути к креслу главы Кабмина.

Нюанс первый: кто может быть заинтересован в раскрутке фигуры Коболева в качестве нового премьер-министра. Не секрет, что руководитель "Нафтогаза" пользуется доверием у наших американских партнеров. Таким образом, следует ожидать активизации обсуждений его политических амбиций. Эти разговоры будут вестись разнообразными общественными активистами и еврооптимистами. Примерно такая же тактика осуществляется и в отношении НАБУ и его руководителя Артема Сытника. Правда, в отличие от Коболева, директор Антикоррупционного бюро пока ни одной громкой победой не отметился. В определенных кругах за океаном, до сих пор существует мнение, что воплощение американской политики в Украине в полном объеме станет возможным в случае приведения к власти в Киеве политиков, максимально лояльных к США. Подобный подход уже несколько раз давал сбои - не такими уж "своими в доску" оказались Виктор Ющенко и Арсений Яценюк. Однако от реализации проекта "украинского Вашингтона" не отказываются. Хотя с Вашингтонами и не складывается.

Не следует также забывать о выгоде, которую от раскрутки Коболева планируют получить оппозиционные политики. Их выгода проста - чем больше разговоров о возможных изменениях на премьерском посту, тем активнее они станут качать ситуацию. Не для Коболева, конечно. У них свои планы - давить на кнопку перевыборов парламента, играя на трениях внутри властной команды.

Отсюда - второй нюанс: на какие политические силы может в перспективе опереться условный премьер Коболев. На сегодняшний день в парламенте таких сил нет. Это прекрасно понимают и сторонники включения главы "Нафтогаза" в соревнования за главное кресло в Кабмине, и противники, и временные союзники. Поэтому стоит ожидать вброса в информационное пространство старого, как мир, тезиса о "техническом правительствое, в которое министры будут попадать не по партийным квотам. Реализация такого проекта при условии формирования правительства парламентской коалицией выглядит утопией. Но это хорошая возможность начать дискуссию об изменениях в Конституцию и вообще - в очередной раз покритиковать власть. И этой возможностью многие попытаются воспользоваться ради пиара.

В сухом остатке получаем интересный расклад: включение Коболева в премьерскую гонку, пусть и на словах, выгодно многим игрокам. И неважно, выгорит ли от этого что-то для самого главы "Нафтогаза".