Финансовые новости
- |
- 01.06.17
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Как Коболева включают в премьерскую гонку
20:49 01.06.2017 |
Решение международного арбитража в пользу "Нафтогаза" моментально сделало его руководителя фигурой, о безумных перспективах которой заговорили даже вчерашние враги.
Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования "Нафтогаза" и отменил принцип "бери или плати", а также отменил запрет на реэкспорт газа, которые содержалась в контракте "Нафтогаза" с "Газпромом". Том самом, который был подписан в январе 2009 г. во время премьерства Юлии Тимошенко. Последняя даже бросилась в объятия главы фракции БПП в ВР Артура Герасимова. "Нам надо больше любить друг друга, больше доверять друг другу, больше сотрудничать друг с другом. Поэтому я хочу попросить прощения, если я где-то там обидела Артура Герасимова или кого-то в этом зале, в Украине, и хочу пожать ему руку", ошарашила лидер "Батькивщины". Интересно, как надолго хватит ее желания больше доверять друг другу. И не менее интересно - когда Юлия Владимировна публично признает свою личную вину за подписание соглашения с "Газпромом", кабальные нормы которого удалось отменить лишь сейчас.
Пожалуй, никогда. Почему? Победа в суде стала возможной благодаря усилиям юристов "Нафтогаза", которые не только качественно подготовили документы в арбитраж, но и отстояли там нашу позицию. А руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев регулярно становился объектом жестких нападок со стороны Тимошенко. К примеру, в декабре прошлого года она обвинила "Нафтогаз" в завышении цены на газ отечественной добычи, а также упрекнула его руководство в излишнем шике на фоне падения уровня жизни населения. По ее словам, Коболев и члены правления НАК получали каждый за 2016 год по 13 млн. грн. премии. Он парировал: Тимошенко в 2008 году выплатила бывшему руководителю "Нафтогаза" премию в размере 3 млн. долларов. Лидер "Батькивщины" все опровергала и даже угрожала судом.
"Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту. Он на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить", - сказала сегодня Ю.Тимошенко в Житомире.
А несколькими месяцами ранее, руководитель НАК попал в скандал относительно намерения за государственный счет приобрести для нужд безопасности бронированный "Мерседес". В "Нафтогазе" объяснили: такой автомобиль необходимо преобрести перед слушаниями в Стокгольмском арбитраже. В конце концов, "Мерс" не купили, однако резонанс был еще тот. Тогда эксперты указывали: скандалы вокруг "Нафтогаза" выгодны не только России, но и определенным силам в Украине. Доказательством чего и явилось дальнейшее клеймение Коболева Юлией Тимошенко и другими его оппонентами.
Сейчас же обвинители руководителя национальной нефтегазовой компании замолчали. Зато в адрес Коболева отовсюду звучит одобрение. Так, министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил Украине поднять за него бокал. А известный блогер Карл Волох написал: "Когда Юлия Латынина назвала Андрея Коболева "первым человеком, победившим Путина", она и представить не могла, насколько пророческим окажется это высказывание". На волне победной риторики можно прогнозировать даже появление призывов назначить Андрея Владимировича премьер-министром. Как говорят, от любви до ненависти один шаг, - он же одолел такую гидру, как "Газпром".
Сам Коболев относительно собственных политических перспектив пока хранит молчание. По мнению экспертов, благодаря решению Стокгольмского арбитража он действительно получил неплохие шансы включиться в премьерскую гонку. Впрочем, кроме его личного желания, если оно возникнет, существуют определенные нюансы, которые способны стать серьезной помехой на пути к креслу главы Кабмина.
Нюанс первый: кто может быть заинтересован в раскрутке фигуры Коболева в качестве нового премьер-министра. Не секрет, что руководитель "Нафтогаза" пользуется доверием у наших американских партнеров. Таким образом, следует ожидать активизации обсуждений его политических амбиций. Эти разговоры будут вестись разнообразными общественными активистами и еврооптимистами. Примерно такая же тактика осуществляется и в отношении НАБУ и его руководителя Артема Сытника. Правда, в отличие от Коболева, директор Антикоррупционного бюро пока ни одной громкой победой не отметился. В определенных кругах за океаном, до сих пор существует мнение, что воплощение американской политики в Украине в полном объеме станет возможным в случае приведения к власти в Киеве политиков, максимально лояльных к США. Подобный подход уже несколько раз давал сбои - не такими уж "своими в доску" оказались Виктор Ющенко и Арсений Яценюк. Однако от реализации проекта "украинского Вашингтона" не отказываются. Хотя с Вашингтонами и не складывается.
Не следует также забывать о выгоде, которую от раскрутки Коболева планируют получить оппозиционные политики. Их выгода проста - чем больше разговоров о возможных изменениях на премьерском посту, тем активнее они станут качать ситуацию. Не для Коболева, конечно. У них свои планы - давить на кнопку перевыборов парламента, играя на трениях внутри властной команды.
Отсюда - второй нюанс: на какие политические силы может в перспективе опереться условный премьер Коболев. На сегодняшний день в парламенте таких сил нет. Это прекрасно понимают и сторонники включения главы "Нафтогаза" в соревнования за главное кресло в Кабмине, и противники, и временные союзники. Поэтому стоит ожидать вброса в информационное пространство старого, как мир, тезиса о "техническом правительствое, в которое министры будут попадать не по партийным квотам. Реализация такого проекта при условии формирования правительства парламентской коалицией выглядит утопией. Но это хорошая возможность начать дискуссию об изменениях в Конституцию и вообще - в очередной раз покритиковать власть. И этой возможностью многие попытаются воспользоваться ради пиара.
В сухом остатке получаем интересный расклад: включение Коболева в премьерскую гонку, пусть и на словах, выгодно многим игрокам. И неважно, выгорит ли от этого что-то для самого главы "Нафтогаза".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как Коболева включают в премьерскую гонку
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву, нападавший ранен – МВД
|Расходы госбюджета Украины в январе-апреле-2017 выросли на 24% к январю-апрелю-2016 - Минфин
|Госбюджет Украины за январь-апрель-2017 благодаря спецконфискации сведен с профицитом 19,43 млрд грн - Госказначейство
|Юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы - Петренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент проголосовал за повышение квот на ряд сельхозтоваров из Украины
|Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП - Институт экономики и мира в Сиднее
|Профицит госбюджета в апреле составил 29,2 млрд грн - НБУ
|Просто православные. Почему юго-восток Украины стал стесняться УПЦ МП
|Курс доллара на межбанке в первый день лета может пойти в рост
|Что означает решение Стокгольмского арбитража для "Нафтогаза" и "Газпрома"
|Портфель без инструментов. Как делить наследство Стеця
Это интересно
|В BMW отказались привозить седан 1 серии в Европу
|Внутренняя часть холодильника Samsung Chef Collection Porcelain стоимостью $13 270 выполнена с использованием фарфора
|Skoda представила ряд улучшений для модели Superb
|В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"
|Банкноту в 500 грн подделывают чаще всего - НБУ
|В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android