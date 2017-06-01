В Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву, нападавший ранен – МВД

На Подоле в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера", - отметил он.

По словам А.Шевченко, сейчас и А.Осмаев, и киллер с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие.

Ранее в этот день, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что двое мужчин получили огнестрельные ранения вследствие стрельбы, которая произошла в четверг днем на Подоле . По данным полиции, это произошло на ул. Кирилловской в 16:49.

В феврале 2012 года А.Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.

В сентябре 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела Илья Пьянзин, которого Украина экстрадировала в Россию.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения он был освобожден из-под стражи.

В феврале 2015 года А.Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева.