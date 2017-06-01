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Расходы госбюджета Украины в январе-апреле-2017 выросли на 24% к январю-апрелю-2016 - Минфин
17:43 01.06.2017 |
Расходы госбюджета Украины в январе-апреле 2017 года составили 240,25 млрд грн, что на 24% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщило Министерство финансов в четверг.
Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 23,2% - до 227,96 млрд грн при плане на этот период, по данным Госказначейства, в 241,28 млрд грн.
С учетом ранее обнародованных данных, апрельские расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе по общему фонду - 52,13 млрд грн, что всего на 4,1% и 1,6% соответственно превышает показатели апреля-2016.
Минфин указывает, что доходы госбюджета растут быстрее. По итогам четырех месяцев они увеличились на 51,1% - до 259,79 млрд грн, в том числе общего фонда - на 31,5%, до 213,24 млрд грн при плане на этот период, по данным Госказначейства, в 201,1 млрд грн.
В том числе в апреле благодаря спецконфискации в 29,67 млрд грн и перечислению 10 млрд грн от Нацбанка госбюджет получил рекордные 85,03 млрд грн, из которых 50,76 млрд грн - по общему фонду, что соответственно на 98,7% и 24,6% превышает показатели апреля-2016.
Профицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2017 году составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала та же спецконфискация. При этом общий фонд госбюджета за первые четыре месяца 2017 года был сведен с дефицитом 13,67 млрд грн при плане на этот период в 52,58 млрд грн, в том числе в апреле дефицит вырос на 1,34 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.
По общему фонду намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.
Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,34 млрд грн, тога как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду - 63,74 млрд грн.
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