Бои на Донбассе. Террористы подтягивают технику к Авдеевке и ищут тылы

Сегодня, 1-го июня, на Донбассе действует режим прекращения огня. О нем вчера заявили представители нашего СЦКК. Подтвердили эту информацию и у главаря боевиков "ДНР" Захарченко.

Впрочем, режиму прекращения огня предшествовали тяжелые бои в районе Ясиноватского блокпоста, которые продолжались в течение суток, 31-го мая. Удивить кого-то обстрелами наших позиций в Авдеевской промзоне и даже самой Авдеевке очень трудно. Поскольку, в город, жилые дома, прилетают не только мины, но и "Грады". И в целом, на прошлой неделе террористы били из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм, "Градов" и танков по Красногоровке, Авдеевке, прилетало в Марьинку, продолжались бои под Докучаевском, на Мариупольском направлении вблизи Водяного и Широкино, на Светлодарской дуге и так далее.

Однако, весьма показательны примеры, когда снаряды 152-мм летели аж за Волноваху. Таким образом боевики пытались прощупывать наши позиции. Также ребята под Авдеевкою видят, как боевики обустраивают огневые позиции, загоняют новую технику.

Обстрел Красногоровки, который состоялся на выходных (били даже из "Пионов"), не был единичным. До города долетает чуть ли не ежедневно. Бойцы 92-й бригады пока держатся. Но не отвечают...По крайней мере так, как могли бы. Террористы же, судя по всему, не оставят попыток пробиться к Невельскому на этом направлении. Бои продолжатся.

В отношении Авдеевки, то о боях в районе Ясиноватского блокпоста вчера сообщали в течение суток. Очень горячо было даже в 22:00. Жители Ясиноватой даже видео выкладывали. Известно, что по позициях боевиков в районе рынка "Господарь" прилетело в ответ.





На фоне обстрелов террористов не прекращает удивлять ОБСЕ. Так, в своем отчете о ситуации в Красногоровке, исследуя последствия обстрелов, в частности школы, они сделали вывод: "Миссия зафиксировала повреждения крыши и стен школы с северной стороны, а также разбитые окна. Установить причину повреждений и определить направление огня не представлялось возможным".В общем, заметную активизацию артиллерии врага на разных участках фронта можно толковать по-разному. С одной стороны боевики проводят боевое слаживание батальонов и бригад, а также испытывают новые виды снарядов. Вот таким вот били по Красногоровке.

В общем, заметную активизацию артиллерии врага на разных участках фронта можно толковать по-разному. С одной стороны боевики проводят боевое слаживание батальонов и бригад, а также испытывают новые виды снарядов. Вот таким вот били по Красногоровке.

С другой, они прощупывают нашу оборону, пользуются тем, что в ответ за "Минск" прилетает редко и бьют из всего, что можно. Активно работает их аероразведка, помешать которой нашим армейцам очень трудно. Также цель обстрелов инфраструктуры и жилых районов - увеличить количество беженцев, в частности, из Авдеевки и Красногоровки, чтобы углубить кризис в этих районах.

Является ли это подготовкой к эскалации на фронте - сказать трудно. Впрочем, на примере боев под Красногоровкой, где террористы зашли в серую зону и пытаются пробиться к Невельскому, можно констатировать, что на отдельных участках фронта попытки продавить нашу оборону со стороны врага не прекратятся. Похожая ситуация наблюдается и вблизи Водяного, где в сторону наших позиций достаточно часто выдвигаются вражеские штурмовые группы из оккупированных Пикуз, пытаясь отбить опорники.

Впрочем, с нашей стороны так же есть попытки продвинуться вперед. Стоит вспомнить Светлодарскую дугу. Там бойцы 53-й бригады выдвигались вперед и обустраивали наблюдательные пункты (не путать с опорными). Но сейчас главная характеристика войны - использование врагом ствольной артиллерии. И, похоже, боевики не собираются от этого отказываться.