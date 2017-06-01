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Европарламент проголосовал за повышение квот на ряд сельхозтоваров из Украины
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии об увеличении тарифных квот на мед, кукурузу, ячмень, овес, крупы и обработанное зерно, виноградный сок из Украины.
Согласно пресс-релизу на сайте Европарламента в четверг, в то же время предложение Еврокомиссии о повышении квот на украинскую пшеницу, томаты и мочевину не было поддержано депутатами.
"Предоставляя дополнительные временные торговые преференции, Европейский парламент хочет поддержать проводимые реформы, усилить позиции малых и средних предприятий и обеспечить необходимый стимул для увеличения торговых потоков. Надеюсь, эти меры усилят наши отношения и помогут Украине", - цитируется в сообщении докладчик по украинскому вопросу Ярослав Валеса.
Таким образом, коты на украинскую кукурузу будут увеличены на 650 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупы и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличения квоты на кукурузу на 650 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, ячмень - 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн.
Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц - 3 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн.
Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю - 250 тыс. тонн, кукурузе - 400 тыс. тонн, сахару - 20 тыс. тонн, меду - 5 тыс. тонн, обработанным томатам - 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку - 10 тыс. тонн, овсу - 4 тыс. тонн, чесноку - 500 тонн.
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