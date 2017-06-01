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Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП - Институт экономики и мира в Сиднее
12:46 01.06.2017 |
Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП.
Такая статистика приведена в Глобальном индексе миролюбия, опубликованном Институтом экономики и мира в Сиднее (Австралия).
Согласно ему, экономическая стоимость насилия в стране равна 20,4% ВВП, или $66 млрд 749 млн по индексу покупательской способности.
Согласно рейтингу, самой миролюбивой страной признана Исландия, на втором месте - Новая Зеландия, третьем - Португалия, на четвертом - Австрия и на пятом - Дания. Наименее миролюбивыми странами признаны Ирак, Афганистан и Сирия.
Украина в данном рейтинге заняла 154 место, поднявшись на два пункта. При этом РФ заняла 151 место, не изменив своего положения с 2016 года.
Украина также заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте - РФ, а на третьем Северная Корея.
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