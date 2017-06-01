Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП - Институт экономики и мира в Сиднее

Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП.

Такая статистика приведена в Глобальном индексе миролюбия, опубликованном Институтом экономики и мира в Сиднее (Австралия).

Согласно ему, экономическая стоимость насилия в стране равна 20,4% ВВП, или $66 млрд 749 млн по индексу покупательской способности.

Согласно рейтингу, самой миролюбивой страной признана Исландия, на втором месте - Новая Зеландия, третьем - Португалия, на четвертом - Австрия и на пятом - Дания. Наименее миролюбивыми странами признаны Ирак, Афганистан и Сирия.

Украина в данном рейтинге заняла 154 место, поднявшись на два пункта. При этом РФ заняла 151 место, не изменив своего положения с 2016 года.

Украина также заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте - РФ, а на третьем Северная Корея.

