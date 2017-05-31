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Портфель без инструментов. Как делить наследство Стеця
23:24 31.05.2017 |
Главный вопрос, который встал перед украинской властью после заявления Юрия Стеця об отставке с должности министра информационной политики, - это не то, кем заменить Юрия Ярославича, а необходимость решать - сохранять ли министерство как таковое и, если сохранять, то в каком виде.
После двух с половиной лет пребывания на должности министра информационной политики Стець написал заявление об отставке. Как сообщили в пресс-службе министерства, это решение Стець сначала обговорил с коллегами по Кабмину и только потом информация была вынесена на публику, пишет "Деловая столица".
В качестве причины отставки в министерстве называют проблемы со здоровьем, добавляя, что прямо сейчас Стець находится на больничном и "никаких политических или иных мотивов не существует". Так что отставка Стеця не должна стать источником политических спекуляций. Тем не менее, проблем в работе Министерства информполитики было более чем достаточно, и не вспомнить о них сейчас невозможно.
В первую очередь нужно отметить, что Министерство информполитики во главе со Стецем - это по большому счету первая и пока единственная попытка создать правительственную структуру для реализации государственной информационной политики. И назвать этот опыт удачным пока не очень получается.
Еще в 2014 году, когда министерство только создавалось, в народе к нему сразу же приклеилась ироничная кличка Минстець, как бы намекая, что целое министерство создали специально под одного человека, к тому же давнего партнера и кума Петра Порошенко.
Но дело не только в близости Стеця и Порошенко. В первое время единственным работником Министерства информационной политики был, собственно, министр Стець. Ситуация не слишком поменялась и за два с половиной года; на сегодняшний день штатное расписание министерства, а это, между прочим, центральный орган исполнительной власти, включает аж 29 человек. К примеру, в Министерстве финансов одних структурных подразделений в несколько раз больше. Так что Стець все два с половиной года занимался информполитикой если не в одиночку, то с очень ограниченным человеческим потенциалом.
Поэтому, когда сегодня иронизируют по поводу того, что Стець - "министр без политики", который непонятно чем занимается, то нужно, как минимум делать скидку на его вечный кадровый голод.
Второй аспект, не менее, а то и более важный, чем отсутствие кадров, это крайне ограниченные полномочия "Минстеця". Обладая портфелем, Стець не имел в своем распоряжении никаких инструментов влияния на ключевых игроков информационной политики в Украине, ни на Нацраду по вопросам телевидения и радиовещания, ни на Госкомтелерадио, ни на СНБО. Даже на Администрацию президента, вопреки своим особым отношениям с главой государства. Поговоривают, что Стець даже никак не подключен к подготовке к будущим президентским выборам.
Таким образом с министерским портфелем Стець стал в Кабмине чем-то вроде свадебного генерала. Вроде и на вечеринку пригласили, и уважение оказали, но ни на что ты особенно не влияешь, а общественность еще и требует отчитаться о достижениях, и готово заплевать за их отсутствие.
Разумеется, Юрий Ярославич в меру своих и своего министерства сил пытался решать свою главную задачу по нейтрализации российской пропаганды. Инициировал расширение украинского телевещания и даже создал "Информационные войска". Правда на фоне огромных вложений, которые делает Россия в свои "информационные войска", все начинания Стеця выглядят не слишком убедительно. Да и сам он прекрасно понимал сложившуюся ситуацию. Как бы там ни было, Стець добровольно решил уйти с должности, что в украинской политике происходит не особенно часто. И нам остается разве что пожелать ему здоровья.
Но с его уходом история Министерства информполитики еще не заканчивается, и власти нужно принимать решение - как быть дальше с министерством. С одной стороны, если теперь будет принято решение министерство ликвидировать, то станет слишком уж очевидно его создание "под одного человека", с другой - кто бы не заменил Стеця в его кресле, при условии сохранения нынешнего формата, министерство в лучшем случае останется столь же малоэффективным, а то и вообще скатится до состояния бюрократического атавизма.
Так что власти нужно, либо признать, что создание Министерства информбезопасности не оправдало себя, и окончательно его ликвидировать, либо решиться реформировать министерство. И эта реформа должна включать в себя и расширение штата (что стоит денег), и разработку механизмов реализации властных полномочий (что может не понравиться регуляторам), и поиск нового министра, способного "выбить" себе реальные полномочия и правильно их применить.
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