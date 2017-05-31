Министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке

Об этом говорится в заявлении министерства, передают Українські Новини.

"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что данное решение не имеет политических мотивов.

На данный момент Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информполитики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила Стеця министром информполитики.

В апреле 2016 года Рада переназначила Стеця министром информполитики.

Ранее в 2015 году он уже подавал в отставку, но позже отзывал свое заявление.