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Министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке
17:57 31.05.2017 |
Об этом говорится в заявлении министерства, передают Українські Новини.
"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья", - говорится в нем.
В заявлении подчеркивается, что данное решение не имеет политических мотивов.
На данный момент Стець находится на больничном.
Функции исполняющего обязанности министра информполитики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Как сообщали Українські Новини, 2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила Стеця министром информполитики.
В апреле 2016 года Рада переназначила Стеця министром информполитики.
Ранее в 2015 году он уже подавал в отставку, но позже отзывал свое заявление.
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