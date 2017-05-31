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Кабмин утвердил прогноз роста ВВП на 3-4% в 2018-2020
13:45 31.05.2017 |
Кабинет Министров утвердил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 3-4% в 2018-2020 годах.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українські Новини.
В частности, Министерство экономического развития и торговли разработало 3 сценария развития украинской экономики в 2018-2020 годах.
"Первый и второй сценарий предусматривают активное введение правительством реформ до 2020 года", - сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя макропрогнозы.
Согласно умеренному сценарию, который взят за основу правительством, в 2018 году рост ВВП составит 3%, в 2019 - 3,6%, в 2020 - 4%.
При этом инфляция (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% - в 2019 и 5% - в 2020 году.
Уровень безработицы в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 - 8,9% и в 2020 - 8,5%.
Второй сценарий, который является более оптимистичным, предусматривает рост ВВП в 2018 и 2019 на 4%, а в 2020 - на 5%.
Третий сценарий, который является более пессимистичным по ожиданиям из-за нестабильных тенденций в мировой экономике, предполагает рост ВВП на 1,2% в 2018, на 1% в 2019 и на 1,7% в 2020 году.
Как сообщали Українські Новини, 31 мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.
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