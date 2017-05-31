Правительство Украины ухудшило прогноз ВВП на 2017г до 1,8% и инфляции до 11,2%

Кабинет министров Украины понизил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) с 3% до 1,8% и повысило оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление о коррекции утвержденного в начале июня прошлого года макропрогноза Кабинет министров принял на заседании в среду.

Среди причин пересмотра оценки динамики экономики первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив назвал повышение минимальной зарплаты, прекращение транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями (НКТ) на Донбассе, ценовую динамику на ключевых для Украины экспортных рынках и пересмотр МВФ прогноз стран-торговых партнеров Украины.

Глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что говорить об ухудшении макропрогноза на 2017 год некорректно, так как в обновленном варианте ожидаемый фонд оплаты труда 2017 года повышен с 666,9 млрд грн до 796,3 млрд грн, а среднемесячная зарплата (брутто) – с 5988 грн до 7104 грн.

В пояснительной записке, имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что обновленный прогноз близок как к прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) – рост ВВП на 2% при инфляции 10%, так и к консенсус-прогнозу ведущих украинских аналитических центров – рост ВВП на 1,9% при инфляции 10,5%.

Согласно проекту постановления, оценку номинального ВВП в 2017 году предполагается увеличить с 2,585 трлн грн до 2,846 трлн грн, роста цен в промышленности – с 8,5% до 16,8%, прибыль прибыльных предприятий – с 616,4 млрд грн до 639 млрд грн.

Оценка дефицита внешнеторгового баланса в обновленном прогнозе ухудшена с $2,68 млрд до $6,49 млрд. Ожидается, что экспорт вырастет на 10,4% – до $50,74 млрд, а импорт – на 10,6%, до $57,22 млрд, тогда как утвержденный летом прошлого года прогноз предполагает увеличение экспорта на 8% – до $47,23 млрд при увеличении импорта на 9,7% – до $49,9 млрд.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост ВВП Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года замедлился до 2,4% по сравнению с 4,8% в четвертом квартале 2016 года.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%. Из-за транспортной блокады НКТ Нацбанк затем ухудшил свой прогноз роста экономики до 1,9%.

Инфляция в Украине за январь-апрель этого года составила 4,9%. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля замедлился до 12,2% с 15,1% по итогам марта.