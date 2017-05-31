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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Украина производит конкурентные танки

09:35 31.05.2017 |

Экономика

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Сегодня можно смело утверждать, что двигателем украинского военно-промышленного комплекса на сегодня выступают две отрасли - ракетная и танковая.

Наши танкостроители сумели сохранить свой потенциал все время независимости прежде всего благодаря экспортным заказам. Как это было, например, с огромным пакистанским заказом на 320 Т-84.

На момент аннексии Крыма и начала войны на Донбассе на вооружении нашей армии состояло 10 танков Т-84 и 1100 Т-64, из которых 76 модернизированы до уровня Т-64БМ "Булат". Еще до 650 Т-64, а также до 273 Т-80 и до 474 Т-72 находились на хранении.

В летней кампании 2014 г. на Донбассе армия понесла достаточно ощутимые потери в танковом парке, причем боевые из них были чуть ли не самые маленькие - большая часть техники была брошена (или уничтожена методом самоподрыва) из-за плохого технического состояния. Мало того, не все танки имели навесные комплекты динамической защиты, а у тех, что ими располагали, элементы не были заряжены взрывчатым веществом. В войсках было недостаточное количество танковых тягачей и БРЭМ, что затрудняло организацию своевременной эвакуации поврежденных машин.

Поэтому многочисленные бронетанковые ремонтные заводы с лета 2014 г. перешли на усиленный режим работы, восстанавливая как поврежденные, так и поднятые с хранения танки.

В то же время над основным предприятием - Харьковским танковым заводом им. Малышева дамокловым мечом висел тайский контракт на 49 "Оплотов", заключенный еще до войны. В этих условиях выдержать темп поставок новых танков было непросто, и произошел некоторый провал в сроках, который с радостью подхватили российские СМИ.

Однако уже зимой 2014-2015 гг. в танковой сфере начались серьезные подвижки. Так, на вооружение ВСУ стали поступать Т-72 "с хранения", причем сразу нескольких модификаций: Т-72УА, Т-72АВ, Т-72А и Т-72Б. Мало того, в бригадах Высокомобильных десантных войск были созданы танковые роты, на вооружении которых стали поступать лучшие советские танки Т-80БВ.

Однако параллельно происходил процесс проработки вариантов модернизации имеющегося парка машин, прежде всего Т-64БВ и Т-64БМ "Булат". Один из вариантов в конце концов был выбран военными и ускоренными темпами началась модернизация.

 

Так, Т-64БВ получили новые прицелы ночного видения ТПН-1-ТПВ (производитель - "Тримен-Украина" и UaRpa) для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км. Кроме того, были установлены системы спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация" и новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" с дальностью действия до 70 км. Есть сведения, что по такому же варианту массово модернизируются и поставленные на капитальный ремонт "Булаты" 1-й отдельной танковой бригады.

Новые опции позволяют шире использовать возможности для управления танковыми подразделениями в любое время суток. После такой относительно недорогой модернизации можно смело говорить, что наши танкисты получили мощный инструмент. Что, кстати, и подтвердили недавние соревнования танковых экипажей стран НАТО Strong Europe Tank Challenge 2017 на германском полигоне Графенвер.

Кроме того, удалось расширить масштабы производства, и после нескольких скандалов в СМИ, которые усиленно раздувались россиянами, выйти на выполнение тайского контракта - так, в мае 2017 г. в СМИ был засвечен последний корпус "Оплота" и несколько танков в заключительной стадии. Фактически на сегодня Бангкок получил более 30 танков, что составляет 2/3 контракта, и есть серьезные основания думать, что к началу 2018 г. контракт будет выполнен полностью.

 

Большой пресс-тур, который недавно провели харьковские танкостроители, принес и еще несколько сюрпризов - так, например, стало известно, что в строй таки поставят все имеющиеся в наличии предшественники "Оплота" - Т-84. И есть шанс, что мы их увидим на Крещатике во время очередного парада 24 августа этого года.

Однако кроме поставок танков нашей армии, харьковчане умудрились за годы войны не потерять позиции на мировом рынке вооружений. Есть сведения, что идут переговоры о поставке дополнительной партии "Оплотов" для Таиланда, в поставках наших двигателей и участии в танковых проектах заинтересованность высказали также Пакистан и Турция.

В целом можно говорить, что такой огромный список типов танков на вооружении украинской армии является крайне вынужденной мерой, ведь поддерживать в боеспособном состоянии такой зоопарк практически неподъемная задача.

Если по вооружению все более или менее нормально - все танки вооружены стандартной 125-мм гладкоствольной пушкой, то с двигателями все гораздо запутанней. На танках, которые сейчас состоят на вооружении ВСУ стоят шесть (!) типов двигателей, причем половина из них производится в Российской Федерации.

И это, не считая двух типов динамической защиты: "Контакт-1" (на Т-64БВ, Т-64БВ1, Т-72АВ, Т-72Б, Т-72УА) и "Нож" (Т-64БМ "Булат", Т-64Б1М, Т-72УА и Т-84 "Оплот"). Также на разных моделях также различаются системы управления огнем.

То есть после окончания войны танковые войска ждет очередная "перетряска", и тут уж мощности танковых заводов снова пригодятся.
 

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