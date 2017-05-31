Обстрел Авдеевки. Когда ВСУ ударят по боевикам

Очередной обстрел жилых кварталов Авдеевки, которым уже никого не удивишь, увеличивает целесообразность вопроса: когда будет ответ?

Украинская сторона СЦКК констатировала, что вечером 30-го мая сепаратисты снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки.

Речь идет об угле улицы Чернышевского и Соборной с частными домами, а также Лермонтова.

К счастью, такой трагедии, как 13-го мая, когда снаряд 122-мм для гаубиц Д-30 и самоходных артустановок 2С1 "Гвоздика" попал во двор жилого дома по улице Сапронова, убив четырех людей и сделав сиротами двух детей, не произошло. Ранены трое жителей.

Впрочем, обстрелы жилых кварталов по всей линии фронта делают еще более целесообразным вопрос: каким будет ответ ВСУ?

Действительно, за последние недели и сама Авдеевка была несколько раз обстреляна из "Градов". По городу постоянно прилетают мины 82-мм и 120-мм минометов и снаряды 122-мм и 152-мм артиллерии. Недавно была обстреляна из "Градов" и Красногоровка, но и по ней так же каждый день прилетают мины, стреляют танки - это связано также с попыткой боевиков продавить оборону и позиции 92-й бригады и продвинуться до Невельского. Летит по Опытному, Водяному, Широкино, Марьинке.... Перечень населенных пунктов можно увеличивать и увеличивать. И террористы целенаправленно бьют по мирному населению.

Вчерашний обстрел Авдеевки произошел на фоне очередного боя в районе Ясиноватского блокпоста, о котором удалось узнать из собственных источников. Никакого продвижения вперед - только взаимные "приветы".

Указанные выше названия обстрелянных улиц свидетельствуют о том, что обстрелы боевиков велись либо со Спартака, либо с донецкого завода "Точмаш", откуда очень часто прилетает по Авдеевке и Опытному. Оттуда была обстреляна Авдеевка и 13-го мая.

Могут ли ВСУ ответить? На самом деле, все позиции боевиков уже давно известны нашей разведке. За три года войны они были подробно изучены. Делает свое дело аэроразведка и разведчики в тылу врага.

Несмотря на то, что боевики используют тактику "быстрого огня", когда на позицию выходит САУ "Акация" или РСЗО "Град", отстреливается и меняет дислокацию, у ВСУ есть средства контрбатарейной борьбы. У многих артиллеристов есть автоматические системы управления огнем "Крапива". Используя "Крапиву", наводчик в режиме реального времени ставит на карте метку с координатами предполагаемого огневого удара. Ее тут же видит старший офицер артиллерии, который может сразу отдать приказ об открытии огня или же отклонить запрос на том или ином основании. Используются контрбатарейные радары из США, видят позиции наши воины с беспилотников. Есть чем ответить, но нет приказа из-за того, что террористы бьют из жилых кварталов.

Однако, рано или поздно, позиции в районе промзоны "Точмаш" таки придется накрыть. Так же, как были уже накрыты в мае позиции ГНС "Ясиноватая" и в Спартаке, где ВСУ ударили по школе, которую еще с 2014-го года террористы используют в качестве бункера, откуда стреляют из танков и артиллерии по Опытному, Авдеевке, шахте "Бутовка" и так далее.

Есть и другой выход - диверсионный. Усилиями УСН. В любом случае, проблему нужно решать.